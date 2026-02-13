В мэрии Минска предупредили жителей о последствиях "соляного тумана"

Опубликовано: 13.02.2026 13:27 , Обновлено: 13.02.2026

О последствиях "соляного тумана", накрывшего центральный регион Беларуси, предупредили горожан власти Минска. Из-за него за сутки в столице зафиксировали больше полусотни случаев перебоя изоляции контактной сети. В результате со вчерашнего вечера троллейбусы ходят с перебоями.

Пресс-секретарь госпредприятия “Минсктранс” Елена Громыко днём 13 февраля выступила с официальным комментарием, в котором возложила ответственность за перебои в работе троллейбусов на “сложные погодные условия”.

“В результате повышения температуры окружающего воздуха, выпадения осадков и оседания соляного тумана на контактную сеть отмечаются пробои изоляции контактной сети”, - пояснила суть проблемы специалист.

Так, только за вчерашний день из-за этого троллейбусы вставали 58 раз. Сегодня ситуация пока, увы, никак не улучшилась: троллейбусы периодически останавливаются на пол-маршрута. Судя по оперативным данным, которые по ходу рабочего дня выкладывают в официальном Telegram-канале “Минсктранса”, всякий раз при неполадках на контактной сети троллейбусы выпадают из графика минимум на 15-30 минут.

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На это время “Минсктрансу” приходится выводить на улицы дополнительные автобусные маршруты, чтобы компенсировать выбывшие троллейбусы и разгрузить поток пассажиров, скапливающийся на остановках при каждой задержке. Ещё больше ситуацию на городских улицах обостряют мелкие аварии, которых в сложившихся непростых условиях также стало больше обычного.

Так, по данным “Минсктранса” к обеду 13 февраля, остановки троллейбусов зафиксированы на следующих маршрутах:

С 10:00 до 10:29 на проспекте Пушкина, остановочный пункт “Чигладзе”, в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети была остановлено движение троллейбусов на маршрутах №10, 14, 39, 77.

С 11:14 до 11:40 на улицах Гурского и Уманской в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы на маршрутах №39, 53. Движение было организовано по улице Алибегова и проспекту Дзержинского.

С 11:30 до 12:08 на улицах Кальварийская и Гусовского в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №7, 9, 44.

С 12:20 на улице Железнодорожная и проспекте Жукова в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети было остановлено движение троллейбусов на маршруте №64. Транспорт пустили по улице Щорса и проспекту Дзержинского.

С 13:02 на улице Скрипникова, 27, в направлении улицы Панченко из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №77. Движение организовано по улицам Мазурова и Панченко.

С 13:02 на улице Бельского, 12 в направлении улицы Притыцкого из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №31 . Движение организовано по улице Пономаренко, проспекту Пушкина, улице Притыцкого.

Пассажиров просят учитывать изменения в маршрутах при планировании поездок.

Более того, из-за того, что в Минском регионе из-за густого тумана вкупе с гололёдом синоптики выпустили предупреждение об оранжевом уровне опасности, МВД Беларуси также обратилось и к автомобилистам. Видимость на дорогах может упасть до 100–500 м. А уже в субботу на дорогах ожидается гололедица. В таких условиях ГАИ рекомендовала белорусам включить ближний свет фар и снизить скорость.

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