В Минске в утренний час пик массово встали троллейбусы. Синоптики объяснили, что происходит

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2026 08:51 , Обновлено: 13.02.2026

В Минске утро пятницы, 13 февраля, началось с массовых остановок троллейбусов. Движение встало на десятках городских маршрутов в самый час пик. Такая же ситуация была и вчера вечером. В "Минсктрансе" причиной называют повреждения контактной сети, а синоптики объяснили, что вызывает эти повреждения.

В официальном Telegram-канале “Минсктранса” оперативные объявления об аварийных остановках электротранспорта появились с самого начала рабочей смены - первый инцидент случился в 5:19 в микрорайоне Малиновка. Увы, он был далеко не последним: к утреннему часу пик таких сообщений уже было больше десятка. География мест оказалась обширна - от Сухарево до Зелёного Луга, от Серебрянки до Грушевки. А вот причина троллейбусного коллапса называлась всегда одна - “повреждения контактной сети”.

Кому-то это может показаться странным, ведь обычно риск обрыва проводов увеличивается с усилением морозов. Но в Минске сейчас, наоборот, период короткой оттепели и температура даже ночью оставалась в плюсе.

Тем не менее, уже с вечера у городского электрического транспорта, очевидно, возникли сложности и уведомления о новых повреждениях контактной сети шли один за одним. В результате столичным транспортникам приходилось подменять вставшие троллейбусы временными автобусными маршрутами.

Ситуацию прояснили синоптики. Оказалось, что причина, действительно, кроется в погодных условиях, но на этот раз не в морозах с их гололёдом, покрывающим провода ледяной коркой, а в адвективных туманах, которые с вечера накрыли белорусскую столицу густым слоем.

Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, нынешние туманы связаны с адвекцией тёплого влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность. Это приводит к тому, что приземный слой воздуха охлаждается до точки росы. В городах и вдоль крупных автомагистралей туман дополнительно усиливаться за счёт повышенной влажности приземного слоя.

Поскольку городские дороги активно посыпают солью, на поверхности даже при лёгком минусе сохраняется жидкая водная плёнка. В таких условиях она продолжает испаряться, а эти испарения транспортным потоком поднимает вверх, образуя мелкодисперсный аэрозоль - тот самый адвективный туман.

“Это способствует поддержанию насыщенного состояния воздуха вблизи поверхности. Солевой аэрозоль также оседает на электрических проводниках. При высокой влажности это увеличивает поверхностную проводимость и может вызывать утечки тока и отдельные случаи коротких замыканий, которые и фиксировались сегодня”, - объяснили специалисты.

Именно из-за этого провода троллейбусов зачастую “искрят”, как заметили некоторые минчане, поделившиеся кадрами с городских улиц в соцсетях.

В «Минсктрансе» объяснили, почему массово горят и искрятся провода троллейбусов

Кстати, утечки тока в электротранспорте могут быть опасны для пассажиров. Так, недавно в Минске девушку ударило током, когда она заходила в троллейбус. В результате ей пришлось обратиться к врачам и она уже несколько дней остаётся под наблюдением кардиологов одной из столичных клиник. В «Минсктрансе» по факту инцидента уже начали официальную проверку.

Минчанку ударило током в троллейбусе. В «Минсктрансе» начали проверку