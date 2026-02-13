Включите ближний свет фар: МВД предупредило белорусов. А штрафы будут?

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Опубликовано: 13.02.2026 12:26 , Обновлено: 13.02.2026

МВД Беларуси в пятницу выпустило предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за оттепели, которая наступила по всей стране. Растаявший снег стал причиной гололедицы и тумана.

Согласно прогнозу Белгидромета, в центральной Беларуси туман будет стоять до конца пятницы. Видимость снизится до 100–500 м. А уже в субботу на дорогах ожидается гололедица. В таких условиях ГАИ рекомендовала белорусам включить ближний свет фар и снизить скорость.

Кстати, езда с ближним светом регулируется ПДД (Правилами дорожного движения) страны. Так, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО) даже днём два раза в год: с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Но в правилах также сказано, что водители обязаны включать ближний свет фар в дневное время в условиях плохой (недостаточной) видимости.

Что считается недостаточной видимостью?

Согласно пункту 2.30 ПДД РБ (Правил дорожного движения Республики Беларусь), недостаточной считается видимость в направлении движения менее 300 метров. Это может быть вызвано как погодой (дождь, снег и иные атмосферные осадки), так и другими факторами (пыль, дым, туман, смог).

В таких условиях водители обязаны независимо от освещенности включить фары дальнего или ближнего света.

Штраф за невыполнение правила может составить до трех базовых величин (до 135 рублей). Впрочем, инспекторы ГАИ могут ограничиться и предупреждением в первый раз.

В МВД Беларуси сообщили, что на время потепления организован круглосуточный мониторинг состояния улиц и дорог.