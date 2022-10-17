В МЧС рассказали, куда прятаться белорусам в случае ракетных ударов

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Опубликовано: 17.10.2022 10:21 , Обновлено: 17.10.2022

В Беларуси есть более 5 тыс. убежищ, чтобы спрятаться в них на случай ракетного удара. Об этом заявил глава МЧС Вадим Синявский 16 октября. Он также рассказал, где еще белорусам «переждать первую опасность в случае необходимости».

«Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов», — сказал министр.

По его словам, в случае чего белорусов будут «оперативно оповещать», «где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей».

При этом, если человек не будет знать о местонахождении бомбоубежищ, Синявский посоветовал пережидать «первую опасность» в:

подвалах;

метро;

подземных переходах.

Ранее Телеграф писал, что, по словам Синявского, сотрудники МЧС получили вооружение, которое было запланировано, от Министерства обороны и готовы «в случае необходимости» принимать участие «в защите Отечества».

По его словам, в случае возникновения вооруженных каких-то моментов, связанных с первой очередью выделения Вооруженным силам личного состава, эта цифра будет около 1,5 тыс. личного состава».

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Кстати, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».

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А днем 10 октября Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси «контртеррористические мероприятия». По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

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