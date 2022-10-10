"Не дай бог, конечно" - Лукашенко поручил КГБ и Минобороны готовиться к войне

Опубликовано: 10.10.2022 12:46 , Обновлено: 14.10.2022

Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси "контртеррористические мероприятия". По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

“На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно”, - рассказал он собравшимся у него во дворце силовикам.

По словам Александра Лукашенко, Запад теперь открыто готовится к войне с властями Беларуси. Поэтому он приказал то же самое делать белорусским силовикам

“Если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь… Мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было”, - заявил он.

Поэтому Александр Лукашенко заявил, что приказал КГБ и Минобороны следить за границей.

“Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно”, - пообещал он.

Также Александр Лукашенко сообщил силовикам, что получил по “неофициальным каналам” информацию о готовящемся направлении ВСУ на границе Беларуси.

По его словам, ему сказали, что собираются устроить в Беларуси “Крымский мост-2”.

“Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-voprosam-bezopasnosti” rel=“noopener” target=“_blank”] поделился [/link] своими познаниями в военном деле с силовиками Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко.

Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России