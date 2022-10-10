«Не провоцируйте нас» — Хренин пообещал Литве, Польше и Украине не начинать войну первым

Опубликовано: 10.10.2022 17:14 , Обновлено: 10.10.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».

Глава Минобороны утверждает, что украинцы «озаботились тем, что со стороны Вооруженных Сил Беларуси могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны».

«У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет», — заявил Хренин.

По его словам, министерство планирует оборону «на случай, если нападать будут на нас», «если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии».

Что касается белорусов, то Хренин процитировал Александра Лукашенко:

«Ситуация сегодня не настолько обострена, чтобы паниковать. Каждый сегодня на своем месте должен спокойно заниматься своим делом. Вооруженные Силы Республики Беларусь сделают все, чтобы обеспечить безопасность».

Напомним, днем 10 октября Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси “контртеррористические мероприятия”. По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

«Не дай бог, конечно» — Лукашенко поручил КГБ и Минобороны готовиться к войне

Кроме того, по словам Лукашенко, он и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России.

Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России