Минобороны Беларуси полностью вооружило МЧСников

Опубликовано: 17.10.2022 08:57 , Обновлено: 17.10.2022

Сотрудники МЧС получили вооружение, которое было запланировано, от Министерства обороны и готовы «в случае необходимости» принимать участие «в защите Отечества». Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский 16 октября.

По его словам, сейчас вооружение для МЧС поместили в их комнаты для хранения оружия. А в отдельных подразделениях — в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел.

«Произведен расчет, обучение личного состава. Сейчас идет, буде говорить так, обучение плановое, которое мы проводим. В части использования личного состава в этих целях произведены соответствующие расчеты как по регионам, так и по стране в целом», — сказал Синявский.

Он отметил, что «в случае необходимости», МЧС будет формировать расчеты, чтобы участвовать в «защите своего Отечества».

Синявский не стал отвечать, сколько оружия получило МЧС от Минобороны: «они корректируются». Но добавил, что «в случае возникновения вооруженных каких-то моментов, связанных с первой очередью выделения Вооруженным силам личного состава, эта цифра будет около 1,5 тыс. личного состава».

Кстати, еще в конце мая глава МЧС заявлял, что оружие белорусским спасателям выдадут до 15 июня. А также что их смогут привлекать «в интересах МВД и Минобороны».

«Первое — это внутренние проблемы — проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны — в интересах Министерства обороны», — объяснил он в эфире гостелеканала СТВ.

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