В МАРТ раскрыли свой план повышения продаж белорусских товаров. Что предложили подписать торговым сетям?

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Опубликовано: 17.04.2025 20:57 , Обновлено: 17.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли представило свой план увеличения доли белорусских товаров на полках магазинов. Как рассказала замминистра Нина Емельянова во время профильного семинара, помимо прочего, инструментом должно стать специальное «соглашение о сотрудничестве», которое ведомство предложило подписать субъектам хозяйствования.

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Само соглашение, по данным госагентства БелТА, инициировали МАРТ совместно с Минпромом, Минстройархитектуры и госконцернами («Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белгоспищепром»). Документ направили государственным органам, предприятиям торговли и промышленности. По словам Емельяновой, к нему уже присоединились 11 организаций, среди которых оказались союзы предпринимателей, Ассоциация маркетинговых агентств, столичный ЦУМ, «Минскхлебпром» и Витебская бройлерная птицефабрика.

[info_b]Из слов Емельяновой неясно, предлагалось ли «соглашение» частным торговым сетям.[/info_b]

Суть обязательств для присоединившихся к соглашению торговых организаций, по версии МАРТ, такова.

Они должны будут по итогам 2025 года достигнуть некоего неназванного «установленного удельного веса» товаров отечественного производства. А затем участники соглашения обязуются до 2030 года включительно ежегодно обеспечивать рост этой доли «плюс 1%».

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Для производителей же в соглашении сформулировали «предложение» — реализовывать свою продукцию «не менее чем в пяти интернет-магазинах и не менее чем на двух интернет-площадках».

Предприятиям интернет-торговли, в свою очередь, также предложили открывать пункты выдачи заказов в малонаселённых и отдалённых пунктах, используя для этого инфраструктуру «Белкоопсоюза» (к примеру, магазины «Родны кут») и «Белпочты».

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему, по мнению МАРТ, доля белорусских товаров в торговле достигла минимального значения за последние 10 лет.

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