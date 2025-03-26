Опубликовано: 26.03.2025 19:16 , Обновлено: 26.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выпустило обширные рекомендации для производителей и продавцов, цель которых, исходя из слов ведомства, — увеличить долю и привлекательность отечественных товаров на полках магазинов. Документ содержит конкретные рекомендации, как белорусские товары должны выглядеть, сколько стоить и где располагаться. Журналисты Telegraf.news отобрали из них наиболее интересные для «обычного белоруса».

Что МАРТ порекомендовал производителям?

Качество как на экспорт : Заводам настоятельно рекомендовано поставлять на внутренний рынок продукцию, по качеству и свойствам «не уступающую продукции, отгружаемой на экспорт».

: Заводам настоятельно рекомендовано поставлять на внутренний рынок продукцию, по качеству и свойствам «не уступающую продукции, отгружаемой на экспорт». Цены не выше экспортных : Отпускные цены для белорусского рынка (без НДС) не должны быть «выше отпускных цен» на аналогичные товары, идущие за рубеж. Снижать себестоимость предлагают за счёт «углубления переработки отечественного сырья».

: Отпускные цены для белорусского рынка (без НДС) не должны быть «выше отпускных цен» на аналогичные товары, идущие за рубеж. Снижать себестоимость предлагают за счёт «углубления переработки отечественного сырья». «Красочные боксы» : МАРТ посоветовал «изменить подходы к выпускаемой групповой упаковке», а именно уйти от «однотонных коробов» к «визуально красочным, интересным и удобным боксам».

: МАРТ посоветовал «изменить подходы к выпускаемой групповой упаковке», а именно уйти от «однотонных коробов» к «визуально красочным, интересным и удобным боксам». Актуальный ассортимент и язык . Производить нужно «только востребованные покупателями товары», запускать новинки «с учётом трендов», но не снимать с производства популярные старые позиции. Рекомендовано использовать в названиях государственные языки.

. Производить нужно «только востребованные покупателями товары», запускать новинки «с учётом трендов», но не снимать с производства популярные старые позиции. Рекомендовано использовать в названиях государственные языки. Больше продвижения : Усилить работу по «брендированию» и «повышению узнаваемости», активнее проводить акции, в том числе ценовые, рекламные игры (упрощён порядок для мелких розыгрышей в соцсетях), предоставлять магазинам рекламные материалы.

: Усилить работу по «брендированию» и «повышению узнаваемости», активнее проводить акции, в том числе ценовые, рекламные игры (упрощён порядок для мелких розыгрышей в соцсетях), предоставлять магазинам рекламные материалы. Доступность онлайн : Продавать «весь ассортимент» как минимум в 5 белорусских интернет-магазинах и на 2 маркетплейсах.

Что МАРТ порекомендовал магазинам?

Лучшие места на полках : Товары отечественного производства стоит размещать в «визуально и физически доступных местах». Площадь под них должна быть не менее, чем под импорт. Конкретизируется даже высота выкладки — «на уровне глаз и рук покупателей, не ниже 110±20 см от пола».

: Товары отечественного производства стоит размещать в «визуально и физически доступных местах». Площадь под них должна быть не менее, чем под импорт. Конкретизируется даже высота выкладки — «на уровне глаз и рук покупателей, не ниже 110±20 см от пола». Заметная маркировка : Места выкладки белорусских товаров должны быть чётко обозначены надписью «Сделано в Беларуси» или аналогичными (упоминаются POS-материалы, баннеры, воблеры).

: Места выкладки белорусских товаров должны быть чётко обозначены надписью «Сделано в Беларуси» или аналогичными (упоминаются POS-материалы, баннеры, воблеры). Приоритет в онлайне : В интернет-магазинах при поиске белорусские товары должны размещаться «первоочередно», визуально выделяться (например, цветами флага) и должна быть возможность поиска по запросу «товары отечественного производства».

: В интернет-магазинах при поиске белорусские товары должны размещаться «первоочередно», визуально выделяться (например, цветами флага) и должна быть возможность поиска по запросу «товары отечественного производства». Товары у кассы : В прикассовых зонах рекомендуется размещать «преимущественно товары отечественного производства».

: В прикассовых зонах рекомендуется размещать «преимущественно товары отечественного производства». Честная конкуренция на полке : Даже если импортных товаров значительно больше, их выкладка не должна превышать выкладку белорусских более чем в 2 раза. Нельзя дублировать выкладку только импортных товаров при одинаковом ассортименте с белорусскими.

МАРТ предположил, что эти меры помогут белорусам чаще выбирать «качественные товары по приемлемым ценам».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как МАРТ «настоятельно рекомендовал» субъектам хозяйствования минимизировать использование иностранных языков в названиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе.

МАРТ «настоятельно рекомендовал» белорусскому бизнесу отказаться от иностранных слов. Это что значит?