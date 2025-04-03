Опубликовано: 03.04.2025 18:42 , Обновлено: 03.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проанализировало причины, по которым за последние 10 лет доля белорусских товаров на внутреннем рынке снизилась на 12,7%. По оценкам ведомства, падение составило 5,9% по продуктам и 13,8% — по непродовольственным товарам. Изучив эту «динамику», регулятор представил своё видение причин и мер по спасению ситуации.

Анализом пресс-служба министерства поделилась с порталом Myfin.by.

Итак, почему же белорусы всё меньше покупают отечественное? В МАРТ указали на три, по их мнению, главные причины:

«Недостаточная активность» самих белорусских производителей. По данным ведомства, они слабо продвигают свои товары и плохо работают над брендированием. «Активное развитие» интернет-торговли . Причём виноваты, по версии МАРТ, снова производители. Иностранные маркетплейсы (Wildberries, Ozon, AliExpress) популярны и продают они в основном импортное, потому что это «недоработка белорусских производителей в части представленности» своих товаров там. Рост импорта (на 114,1% в 2024 году к 2023-му), особенно из России (+121,5%), что объясняется, в том числе, «открытостью границ».

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Дополнительно начали давить на отечественного производителя и пришедшие на рынок иностранные торговые сети (их прирост за 3 года — 158%), которые активно продвигают свои, преимущественно импортные, товары «в более низком ценовом сегменте». Это сформировало «высокую ценовую конкуренцию», особенно для белорусского легпрома, которому, как признали в МАРТ, и так сложно тягаться с азиатскими конкурентами из-за отсутствия своего сырья, цен на энергию и стоимости труда.

«На уровне глаз и рук» — МАРТ рассказал, как нужно продавать белорусские товары. А как производить?

Что же предложил МАРТ, чтобы исправить ситуацию? План спасения выглядит так:

Кредитовать граждан на покупку белорусских товаров (велосипеды, мебель, техника, плитка и т. д.) под льготные 4% годовых на 3 года.

на покупку белорусских товаров (велосипеды, мебель, техника, плитка и т. д.) под льготные 4% годовых на 3 года. «Активизировать работу» с маркетплейсами , чтобы те выделяли на главных страницах белорусские товары с логотипом «Сделано в Беларуси!». И заключать с ними соглашения об увеличении представленности отечественного.

, чтобы те выделяли на главных страницах белорусские товары с логотипом «Сделано в Беларуси!». И заключать с ними соглашения об увеличении представленности отечественного. Продолжать анализировать спрос , чтобы при необходимости вводить ограничения или запреты на вывоз популярных товаров.

, чтобы при необходимости вводить ограничения или запреты на вывоз популярных товаров. «Содействовать» получению белорусскими производителями льготных мест в торговых центрах.

белорусскими производителями в торговых центрах. «Поручать» производителям и торговле проводить акции и рекламные кампании для «усиления лояльности» к местным брендам. В качестве успеха приводится акция «Снежань беларускай касметыкi», после которой поставки у некоторых производителей, по заявлению министерства, выросли до 220%.

производителям и торговле и для «усиления лояльности» к местным брендам. В качестве успеха приводится акция «Снежань беларускай касметыкi», после которой поставки у некоторых производителей, по заявлению министерства, выросли до 220%. «Насыщать» рынок через «работу с торговыми сетями» , чтобы дать белорусскому преимущество на полках, в том числе в прикассовых зонах. МАРТ отчитался о росте продаж отечественных товаров аж по 52 позициям из 78 в 2024 году, приводя цифры по овощам, мясу, сокам, сырам и даже автомобилям и бытовой технике — правда, без сравнения с темпами роста продаж импорта по этим же позициям.

В целом, как уверяют в МАРТ, производители «уже отмечают положительную динамику», а белорусские предприятия «активно прорабатывают» выпуск импортозамещающей продукции и даже «успешно замещают» сыры, кондитерку и соки.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о проведении в МАРТ семинара «О выработке механизма по увеличению представленности в продаже отечественных товаров», на котором, как сообщили в пресс-службе ведомства, определили «подходы для совершенствования работы промышленности и торговли, направленной на увеличение объемов продажи товаров отечественного производства».

Доля продаж белорусских товаров в Беларуси упала до минимума за 10 лет. В МАРТ собрали производителей и сети на совещание