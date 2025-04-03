«Недоработки производителей» — В МАРТ назвали свои причины, почему доля продаж белорусских товаров упала до минимума за 10 лет
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проанализировало причины, по которым за последние 10 лет доля белорусских товаров на внутреннем рынке снизилась на 12,7%. По оценкам ведомства, падение составило 5,9% по продуктам и 13,8% — по непродовольственным товарам. Изучив эту «динамику», регулятор представил своё видение причин и мер по спасению ситуации.
Анализом пресс-служба министерства поделилась с порталом Myfin.by.
Итак, почему же белорусы всё меньше покупают отечественное? В МАРТ указали на три, по их мнению, главные причины:
- «Недостаточная активность» самих белорусских производителей. По данным ведомства, они слабо продвигают свои товары и плохо работают над брендированием.
- «Активное развитие» интернет-торговли . Причём виноваты, по версии МАРТ, снова производители. Иностранные маркетплейсы (Wildberries, Ozon, AliExpress) популярны и продают они в основном импортное, потому что это «недоработка белорусских производителей в части представленности» своих товаров там.
- Рост импорта (на 114,1% в 2024 году к 2023-му), особенно из России (+121,5%), что объясняется, в том числе, «открытостью границ».
МАРТ потребовал увеличить число белорусских товаров в аэропорту Минска
Дополнительно начали давить на отечественного производителя и пришедшие на рынок иностранные торговые сети (их прирост за 3 года — 158%), которые активно продвигают свои, преимущественно импортные, товары «в более низком ценовом сегменте». Это сформировало «высокую ценовую конкуренцию», особенно для белорусского легпрома, которому, как признали в МАРТ, и так сложно тягаться с азиатскими конкурентами из-за отсутствия своего сырья, цен на энергию и стоимости труда.
«На уровне глаз и рук» — МАРТ рассказал, как нужно продавать белорусские товары. А как производить?
Что же предложил МАРТ, чтобы исправить ситуацию? План спасения выглядит так:
- Кредитовать граждан на покупку белорусских товаров (велосипеды, мебель, техника, плитка и т. д.) под льготные 4% годовых на 3 года.
- «Активизировать работу» с маркетплейсами , чтобы те выделяли на главных страницах белорусские товары с логотипом «Сделано в Беларуси!». И заключать с ними соглашения об увеличении представленности отечественного.
- Продолжать анализировать спрос , чтобы при необходимости вводить ограничения или запреты на вывоз популярных товаров.
- «Содействовать» получению белорусскими производителями льготных мест в торговых центрах.
- «Поручать» производителям и торговле проводить акции и рекламные кампании для «усиления лояльности» к местным брендам. В качестве успеха приводится акция «Снежань беларускай касметыкi», после которой поставки у некоторых производителей, по заявлению министерства, выросли до 220%.
- «Насыщать» рынок через «работу с торговыми сетями» , чтобы дать белорусскому преимущество на полках, в том числе в прикассовых зонах. МАРТ отчитался о росте продаж отечественных товаров аж по 52 позициям из 78 в 2024 году, приводя цифры по овощам, мясу, сокам, сырам и даже автомобилям и бытовой технике — правда, без сравнения с темпами роста продаж импорта по этим же позициям.
В целом, как уверяют в МАРТ, производители «уже отмечают положительную динамику», а белорусские предприятия «активно прорабатывают» выпуск импортозамещающей продукции и даже «успешно замещают» сыры, кондитерку и соки.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о проведении в МАРТ семинара «О выработке механизма по увеличению представленности в продаже отечественных товаров», на котором, как сообщили в пресс-службе ведомства, определили «подходы для совершенствования работы промышленности и торговли, направленной на увеличение объемов продажи товаров отечественного производства».
Доля продаж белорусских товаров в Беларуси упала до минимума за 10 лет. В МАРТ собрали производителей и сети на совещание