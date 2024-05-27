КГК Беларуси отправил контролёров в пункты проведения ЦЭ и ЦТ. Что проверяют?

Опубликовано: 27.05.2024 13:53 , Обновлено: 27.05.2024

В Комитете госконтроля Витебской области рассказали, что во время проведения ЦЭ и ЦТ будут работать контролёры, задача которых — исправно следить за ходом вступительной кампании. В ведомстве подчеркнули, что для абитуриентов и учащихся созданы равные условия: и первые, и вторые должны пользоваться сугубо собственными знаниями, без применения каких-либо гаджетов.

“Наши контролёры сегодня работают в каждом пункте тестирования. Конечно, для нас эта новинка предусматривает участие в каждом пункте — это 22 пункта по области. Сегодня с утра уже все разъехались, накануне мы все аудитории посмотрели, поэтому готовы обеспечить безопасное, справедливое экзаменирование учащихся и абитуриентов”, — отметил председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий.

[info_b]К слову, в аудиторию нельзя проносить еду, конспекты, учебники и, конечно, мобильные телефоны. На входе каждого абитуриента проверят на наличие электронных часов, наушников и иные гаджеты — всё то, из-за чего могут заподозрить в списывании.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, почему во время ЦЭ нельзя сдать бланк за 15 минут до конца. Помимо этого, в Минобразования отметили, что время на написание тестов по сравнению с прошлым годом не изменилось. Так, длительность ЦЭ зависит от предмета испытания. Например, самыми «долгими» тестами являются вступительные испытания по физике и математике — на их написание учащимся даётся по 210 минут.

«Выпускники могут не сидеть всё это время в аудитории. Если молодой человек написал тест, он может сдать его и уйти. Однако тут есть некоторое ограничение, сдать работу досрочно за 15 минут до окончания самого испытания нельзя», — отметили в министерстве.

В Минобразования Беларуси рассказали, почему на ЦЭ нельзя сдать бланк за 15 минут до конца