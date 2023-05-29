Дикий кабан пришел на людный пляж искупаться. Как реагировать в таких случаях?

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Опубликовано: 29.05.2023 13:36 , Обновлено: 29.05.2023

Дикое животное забрело на пляж в польском городе Сопота, где в тот момент находилось много людей. Специалисты рассказали, как себя вести в такой ситуации.

Женщина отдыхала на выходных в Сопоте, пишетturystyka.wp.pl. Когда она была на пляже, то стала свидетелем необычной ситуации: в какой-то момент к морю пришел дикий кабан. Женщина засняла это на видео. «Такое возможно только в Польше», - так подписала она видеоролик.

На видео видно, что люди в недоумении от появления животного и не знают, как правильно поступить. Женщина, снимавшая все на камеру, решила подойти очень близко к дикому животному.

В комментариях люди стали писать, что случаи, когда дикие кабаны стали заходить в населенные пункты, приближаться к туристам, участились.

Как вести себя при встрече с кабаном?

Специалисты говорят, что при встрече с кабаном, лучшая защита — это сохранять спокойствие и медленно отойти в противоположную сторону.

Следует помнить, что кабаны редко нападают. И если их не провоцировать неподобающим поведением, то они сами уйдут.

А что в Беларуси?

В нашей стране дикие кабаны тоже не редкость. Их также можно встретить, пускай и не на пляже, но в лесу. Или даже - в городе.

Так, ранее Телеграф писал, что в Сети появилось видео, на котором кабан спокойно ходит по улице в Минске.

Новость Телеграф

Кроме того, помимо кабанов, в нашей стране можно повстречать и медведей. Мы писали, что под Лидой водитель встретил медведя.

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А буквально через два дня еще одного медведя встретили у одной из белорусских автодорог.

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