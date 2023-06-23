«О! Навострились» - Белорусский рыбак снял, как к нему приплыло стадо кабанов. Чем все закончилось?
В Tik-tok появилось видео, на котором к мужчине на Браславских озерах приплыло стадо кабанов.
Рыбак, заметив животных, не стал отходить от них подальше, а начал снимать их на видео: насчитал восемь животных.
На расстоянии нескольких метров от мужчины, стадо вышло на берег.
Вообще, в Беларуси дикие кабаны не редкость. Их можно встретить даже в городе. Так, ранее Телеграф писал, что в Сети появилось видео, на котором кабан спокойно ходит по улице в Минске:
Как вести себя при встрече с кабаном?
Специалисты говорят, что при встрече с кабаном, лучшая защита — это сохранять спокойствие и медленно отойти в противоположную сторону.
Следует помнить, что кабаны редко нападают. И если их не провоцировать неподобающим поведением, то они сами уйдут.
Также мы писали о том, что дикий кабан пришел на людный пляж искупаться:
Дикий кабан пришел на людный пляж искупаться. Как реагировать в таких случаях?