В Гомеле начали отопительный сезон

Опубликовано: 04.10.2024 12:41 , Обновлено: 04.10.2024

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил, что 4 октября в областном центре начали отопительный сезон. В первую очередь, как и в других частях Беларуси, тепло поступит в объекты соцсферы.

Как рассказал Привалов в своем Telegram-канале, согласно распоряжению исполкома, для “обеспечения нормативного температурного режима” приняли решение включить отопление с 4 октября в:

детских дошкольных учреждениях,

школьных,

лечебно-профилактических и медицинских,

учреждениях социального обеспечения,

музеях,

госархивах и библиотеках,

гостиницах.

[info_b]

Напомним, согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, если за окном наблюдается +10°С и ниже на протяжении трех суток подряд, тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

Что касается домов обычных белорусов, в них станет теплее, когда среднесуточная температура не будет превышать +8°С в течение все тех же трех суток. Также это касается общежитий, театров и, например, городских бань.

[/info_b]

Что по погоде?

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пятницу, 4 октября, по прогнозу Белгидромета, в темное время суток воздух в стране прогреется до +5..+12°С, а днем температура будет колебаться в пределах +9..+16°С. Примерно такая же ситуация ожидается и в субботу, 4 октября: после заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку Беларуси, а днем воздух прогреется до +9..+14°С.

Синоптики пообещали белорусам выход из «обширной ложбины холода». Где и когда ждать до +20°?

Также мы писали, что о включении отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах рассказали в Мингорисполкоме, Витебском и Минском облисполкомах. Там тепло дали 1 октября.

В школах Минска начали включать отопление. Когда в жилых домах и по всей Беларуси?

3 октября стало известно, что и на Брестчине начали включать отопление в объектах социальной сферы. Об аналогичном решении сообщило в этот же день “Гродноэнерго”.

В еще одной области Беларуси начали отопительный сезон