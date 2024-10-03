В еще одной области Беларуси начали отопительный сезон

Опубликовано: 03.10.2024 18:57 , Обновлено: 03.10.2024

На Брестском областном унитарном предприятии "Управление жилищно-коммунального хозяйства" сообщили, что в области 3 октября начали включать отопление в объектах социальной сферы.

“Сегодня поступило письмо Брестского облисполкома “О подаче тепловой энергии”. Оно направлено в городские и районные исполнительные комитеты для принятия возможных решений о начале отопительного периода на местах”, - передало слова начальника отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Ананьева агентство БелТА.

При этом он отметил, что сроки у каждого города и района области будут разные “с учетом фактически сложившихся температур”. По информации Ананьева, подачу тепла в детсады, школы, медучреждения, учреждения социального обеспечения, библиотеки, гостиницы начали в:

Барановичах,

Барановичском,

Ганцевичском,

Ляховичском,

Ивацевичском районах,

частично - в Ивановском районе.

Представитель областного управления ЖКХ добавил, что коммунальные службы региона отслеживают среднесуточную температуру и прогноз погоды. “На основании этого на местах горрайисполкомы принимают решения”, - сказал он. В прошлом году отопительный сезон на Брестчине начался 9 октября.

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Напомним, согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, если за окном наблюдается +10°С и ниже на протяжении трех суток подряд, тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

Что касается домов обычных белорусов, в них станет теплее, когда среднесуточная температура не будет превышать +8°С в течение все тех же трех суток. Также это касается общежитий, театров и, например, городских бань.

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Что по погоде?

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пятницу, 4 октября, по прогонозу Белгидромета, в темное время суток воздух в стране прогреется до +5..+12°С, а днем температура будет колебаться в пределах +9..+16°С. Примерно такая же ситуация ожидается и в субботу, 4 октября: после заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку Беларуси, а днем воздух прогреется до +9..+14°С.

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Также мы писали, что о включении отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах рассказали в Мингорисполкоме, Витебском и Минском облисполкомах. Там тепло дали 1 октября.

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