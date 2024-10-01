В школах Минска начали включать отопление. Когда в жилых домах и по всей Беларуси?

Опубликовано: 01.10.2024 13:38 , Обновлено: 01.10.2024

В этом году погода удивила белорусов особенно сильно. По-настоящему тёплый сентябрь резко сменился холодным и пасмурным октябрём, а отметка на термометре упала сразу на несколько градусов. Может, пора включать батареи? Такое решение местные исполкомы принимают, ориентируясь на фактическую погоду, точнее, на среднесуточную температуру за окном. Во вторник после обеда стало известно, что старт дан: в школах столицы уже стало теплее.

По информации агентства “Минск-Новости”, начиная с сегодняшнего дня, Мингорисполком решил запустить тепло в объекты социальной инфраструктуры. Проще говоря, с 1 октября сильнее всего повезло работникам поликлиник и больниц, школ и детских садов, музеев, библиотек, архивов и т.д.

[obnovleno_b]Витебский областной исполнительный комитет также сообщил о включении отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах региона.

В Минском облисполкоме сообщили, что и в этом регионе начали отопительный сезон. В первую очередь к отоплению пообещали подключить социальные объекты (учреждения здравоохранения и образования), во вторую очередь - жилье, в третью - производственные здания и объекты, передало агентство БелТА.[/obnovleno_b]

К слову, в конце февраля Совет министров Беларуси изменил регламент проведения отопительного сезона, сократив количество дней в ожидании тёплых батарей. Согласно решению властей, если за окном наблюдается +10°С на протяжении 3 суток подряд, тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

Что касается домов обычных белорусов, в них станет теплее, когда среднесуточная температура не будет превышать +8°С (в течение всё тех же 3 суток). Также это касается общежитий, театров и, например, городских бань. Напомним, раньше батареи включали, если соответствующая отметка держалась на протяжении 5 дней.

Что говорят власти?

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило заявил, что котельные и жилищный фонд системы ЖКХ “практически готовы к отопительному сезону”. По его словам, он наступит с 1 октября, однако когда конкретно белорусов порадуют тёплыми батареями, в ведомстве не уточнили. Также Трубило отметил, что “есть мелкие нюансы”, но в основном котельные готовы к зиме.

А что по погоде?

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что в октябре в Беларуси увеличится количество атлантических циклонов, а вместе с ними к нам придут дожди, порывистый ветер и заморозки. При этом специалист обратил внимание, что примерно с середины второй декады октября среднесуточная температура воздуха начнёт стабильно снижаться, опускаясь ниже отметки в +5°С.

По данным Белгидромета на текущую неделю, в среду, 3 октября, минимальная температура воздуха составит +3..+10°С, а днём — +11..+18°С. По юго-востоку страны ожидается и вовсе до +20°С, заверили синоптики. В пятницу же, 4 октября, на большей части Республики белорусов ждёт от +5 до +12°С ночью и от +10 до +17°С — днём.

Погода на месяц в Минске по данным портала Gismeteo.by

Как было в прошлом году?

В 2023 году батареи белорусов стали тёплыми 6 октября. Правда, речь идёт об объектах социальной инфраструктуры — детских садах, поликлиниках и больницах. А вот уже с 9 октября администрации некоторых городов Беларуси объявили о включении центрального отопления в жилых домах и квартирах. Как будет в этом году, покажет время.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт