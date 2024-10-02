Синоптики пообещали белорусам выход из "обширной ложбины холода". Где и когда ждать до +20°?

Опубликовано: 02.10.2024 15:55 , Обновлено: 02.10.2024

Не успели белорусы опомниться, как страну накрыл лютый холод. Притом такой, что в некоторых регионах уже включили отопление. Правда, речь идёт не о жилых домах, а о школах, детских садах и больницах. Однако не стоит отчаиваться: синоптики тематического канала о погоде Nadvorie пообещали жителям Республики целую недельку тепла и "выход из обширной ложбины холода".

По данным специалистов, с воскресенья циркуляция в нашем регионе “троху поменяется” и Беларусь выйдет из “обширной ложбины холода”, в которой находится сейчас. Таким образом, уже к выходным станет значительно теплее. Более того, синоптики тематического канала о погоде Nadvorie заверили, что в воскресенье во второй половине дня и вовсе можно ожидать +17..+22°С по востоку страны.

“Далее, к середине недели, — очередная волна тепла. Нас ждёт знакомая по сентябрю ситуация: западная периферия блокирующего антициклона с центром над РФ/ севером Казахстана. Ожидается, что волна будет тёплой, с дневными температурами +15..+20°С, и продолжительной. Может, даже с недельку — сухо и солнечно”, — отметили специалисты.

А чего ждать в ближайшие дни?

По данным Белгидромета, в четверг, 3 октября, в Беларуси ожидается облачная погода. Ночью по западу, а днём на большей части территории пройдут дожди. Особенно сильные осадки прогнозируются по северо-западу Республики, предупредили синоптики. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3..+9°С, а днём столбик термометра поднимется до отметки +9..+15°С, а по юго-востоку — до +16..+21°С.

В пятницу, 4 октября, на территории Беларуси будет всё так же облачно с прояснениями. На большей части территории синоптики пообещали дожди, а в отдельных районах — слабый туман. В тёмное время суток воздух прогреется до +5..+12°С, а днём температура будет колебаться в пределах +9..+16°С.

В субботу, 5 октября, по данным Белгидромета, тоже будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, а днём — по югу Республики пройдут дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. После заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку страны, а днём воздух прогреется до +9..+14°С.

Ранее Telegraf.news писал, что в этом году погода удивила белорусов особенно сильно. По-настоящему тёплый сентябрь резко сменился холодным и пасмурным октябрём, а отметка на термометре упала сразу на несколько градусов. Может, пора включать батареи? Такое решение местные исполкомы принимают, ориентируясь на фактическую погоду, точнее, на среднесуточную температуру за окном. Во вторник после обеда стало известно, что старт дан: в школах столицы уже стало теплее.

В школах Минска начали включать отопление. Когда в жилых домах и по всей Беларуси?