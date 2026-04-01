В Гомеле начали отключать отопление. Когда могут в Минске?

Опубликовано: 01.04.2026 15:58 , Обновлено: 01.04.2026

В Беларуси подходит к завершению отопительный сезон. Первым об отключении тепла объявили власти Гомельщины. Такая информация 1 апреля появилась в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.

Согласно информации от мэра, с 1 апреля в Гомеле перестали подавать тепло на предприятиях, а также в общественных и административных зданиях. Когда начнут отключать тепло в жилом фонде, Привалов не уточнил.

Отключение отопления объяснили установлением “устойчивой тёплой погоды” и предупредили, что городские коммунальные службы уже начали переводить системы теплоснабжения на летний режим.

По сравнению с прошлым годом, Гомельщина завершает отопительный сезон на 2 недели раньше. В 2025 году тепло на промышленных и административных объектах начали отключать только 16 апреля. В жилых домах отключение начали уже на следующий день - с 17 апреля. При этом Гомельщина в прошлом году была далеко не первым регионом, где начали переходить на летний режим. За день этого об этом объявили Брестская, Гродненская и Витебская области.

Минск, кстати, начал отключать тепло в прошлом году одновременно с Гомельщиной - 16 апреля в промышленных и административных зданиях, с 17 апреля — в жилом фонде и социальных объектах.

В этом году остальные регионы пока хранят молчание. По общему правилу, решение об отключении тепла принимают областные, районные и городские исполнительные комитеты, следуя четкому нормативу. Отопление в жилфонде отключают, если среднесуточная температура держится на уровне не ниже +8°C на протяжении трех суток, для социальных объектов - выше +10°C в течение всё тех же трёх суток.

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Беларусь пережила рекордно сухой март. В двух городах впервые в истории не выпало ни капли