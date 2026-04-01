Беларусь пережила рекордно сухой март. В двух городах впервые в истории не выпало ни капли

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Опубликовано: 01.04.2026 10:06 , Обновлено: 01.04.2026

Синоптики подвели метеорологические итоги первого весеннего месяца. Для большинства регионов Беларуси март стал рекордно тёплым за всю историю наблюдений, а для половины страны - ещё и рекордно сухим. В двух белорусских городах, согласно официальным отчётам метеостанций, в прошлом месяце не выпало даже миллиметра осадков.

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, март 2026 года решил соответствовать тенденциям последних лет и продолжил обновлять температурные рекорды. В результате для 35 из 48 белорусских официальных метеостанций минувший месяц стал самым тёплым мартом за всю историю наблюдений.

Так, на фоне аномально тёплой погоды в Брестском регионе к концу марта зацвели абрикосы, фотографиями которых поделились подписчики “Метеовайба”.













Но куда больше опасений у специалистов вызывает то, что вместе с поторапливающимся теплом в Беларусь пришла настоящая засуха. Сразу в двух городах в восточной половине страны в прошлом месяце вообще не было осадков - в Жлобине Гомельской области и Славгороде Могилёвской области. По словам специалистов, такой засушливой погоды в марте до сих пор не случалось.

Авторы другого Telegram-канала @nadvorie собрали антирекорды по количеству осадков в марте и в других белорусских городах:

Полоцк — за месяц выпало всего 5 мм осадков (что соответствует всего 11% от климатической нормы). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году и составлял 7 мм.

Лепель — 3 мм (7% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 5 мм.

Витебск — 2,7 мм (6% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 2,8 мм.

Высокое — 2,4 мм (7% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 4,2 мм.

Борисов — 1,5 мм (4% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1928 году и составлял 6 мм.

Мстиславль — 1,5 мм (4% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2011 году и составлял 6 мм.

Сенно — 1,4 мм (4% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1969 году и составлял 5 мм.

Орша — 1,4 мм (4% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1928 году и составлял 3 мм.

Березинский Заповедник — 1,3 мм (3% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году и составлял 4 мм.

Горки — 1,0 мм (3% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 6 мм.

Костюковичи — 1,0 мм (3% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 2 мм.

Василевичи — 0,8 мм (2% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 4 мм.

Марьина Горка — 0,6 мм (2% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году и составлял 2,5 мм.

Могилев — 0,6 мм (2% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1954 году и составлял 5 мм.

Октябрь — 0,4 мм (1% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 3 мм.

Бобруйск — 0,4 мм (1% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1950 году и составлял 2 мм.

Житковичи — 0,4 мм (1% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 1,8 мм.

Мозырь — 0,3 мм (1% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 2,7 мм.

Березино — 0,2 мм (0% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2011 году и составлял 5 мм.

Гомель — 0,2 мм (1% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 5 мм.

Кличев — 0,1 мм (0% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 3 мм.

Брагин — 0,1 мм (0% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1986 году и составлял 1,1 мм.

Славгород — 0 мм (0% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году и составлял 4 мм.

Жлобин — 0 мм (0% к норме). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2011 году и составлял 4 мм.

Такая засушливая погода стали причиной того, что к 1 апреля уже в 8 районах Беларуси введены запреты на посещение лесов из-за 4-го класса пожарной опасности.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси по состоянию на 10:00 1 апреля 2026 г.

[inf]Напомним, решение о введении ограничений или запретов на посещение лесов принимают местные власти по согласованию с пожарными и лесхозами. Новые решения оперативно публикуют на официальном сайте ведомства (ссылка на оперативную карту здесь) и сайтах районных администраций и ситуация может меняться в течение дня. [/inf]

Впрочем, судя по оперативным прогнозам синоптиков, уже в первые дни апреля большей части территории страны пройдут дожди, пусть преимущественно недолгие. Кое-где дожди могут сопровождаться первыми весенними грозами.

В Беларусь идут первые весенние грозы и +19°С