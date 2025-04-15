Еще один областной центр Беларуси назвал сроки отключения отопления

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Опубликовано: 15.04.2025 16:59 , Обновлено: 15.04.2025

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем Telegram-канале сообщил о завершении отопительного сезона в этом областном центре. Чиновник рассказал, когда тепло перестанут подавать на промышленные предприятия, а когда в жилищный фонд.

“С 16 апреля 2025 года завершается отопительный период в промышленных и прочих организациях, общественных и административных зданиях, а с 17 апреля 2025 года - в жилищном фонде”, - [link href=“https://t.me/VAPrivalov/29844” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] Привалов.

Это решение он объяснил положительными среднесуточными температурами воздуха в течение трех суток подряд (+8°С и выше, по его информации) в городе. Об отключении отопления по всей Гомельской области пока не было информации.

Напомним, ранее о завершении отопительного сезона сообщили на Гродненщине, Брестчине и Витебщине. Telegraf.news писал, что решение по Витебской области коснулось всех категорий потребителей тепловой энергии: и предприятий, и социальных объектов, и жилищного фонда.

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Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С . Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив: для отключения отопления там средняя температура на протяжении трех суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.