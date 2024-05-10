Милиция призвала белорусов не плавать на надувных матрасах. А за что пригрозила штрафом в 320 рублей?

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Опубликовано: 10.05.2024 15:00 , Обновлено: 10.05.2024

После официального открытия купального сезона в Беларуси милиция усилила профилактику соблюдения правил безопасности на воде. В частности, правоохранители призвали белорусов отказаться от надувных матрасов, а за некоторые нарушения пригрозили штрафами. Узнали, что представители правопорядка могут расценить как нарушение.

Так, участковый инспектор из Московского РУВД Бреста Сергей Бойко озвучил “элементарные правила безопасности на воде”, соблюдая которые, по его словам, любители искупаться в летнюю жару прохладной воде “сведут к минимуму” возможные опасности. Участковый рекомендовал отказаться от:

ныряния в незнакомых местах;

заплывов за буйки;

приближения к судам и судовому ходу (то есть к самой глубоководной части русла, по которой ходят суда);

использования надувных матрасов или камер для плавания;

купания в запрещенных местах;

купания в нетрезвом виде.

Именно нарушение этих правил, по словам Бойко, из года в год остаются основной причиной гибели людей на воде. При этом, согласно официальной статистике, порядка 70% взрослых, погибших на воде, утонули в состоянии алкогольного опьянения.

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В милиции также напомнили, что за нарушение некоторых из озвученных выше рекомендаций Кодексом об административных нарушениях предусмотрены штрафы.

Например, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов, согласно статье 24.42 КоАП, можно “заработать” штраф от 1 до 3 базовых величин (то есть до 120 рублей сегодня), а за появление в пьяном виде, “оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность”, в общественном месте (а пляжи к таковым относятся) по статье 19.3 можно получить штраф в 8 базовых (сегодня это 320 рублей). Если же человека привлекут по этой статье повторно в течение года, размер штрафа за пьяный вид в общественном месте автоматически вырастет до 15 базовых (600 рублей).

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