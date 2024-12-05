В Европе предупредили о приближении "сурового зимнего шторма". Когда белорусам ждать "снежное вторжение"?

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Опубликовано: 05.12.2024 15:07 , Обновлено: 05.12.2024

Синоптики предупредили европейцев о приближении "сурового зимнего шторма" в грядущие выходные. Южным странам он принесёт сильные дожди, а центральной и северной Европе - обильные снегопады. Посмотрели, дойдёт ли до Беларуси эта снежная буря и какую погоду на выходные спрогнозировал Белгидромет.

По данным профильного европейского портала о погоде Severe Weather, начиная с этой пятницы на большей части европейского континента разыграется настоящая снежная буря, которая не утихнет вплоть до начала следующей недели. Специалисты призвали готовиться к “зимним условиям”,в том числе, к заторам на дорогах из-за обильных снегопадов, поскольку большой блокирующий антициклон, развивающийся над Атлантикой в настоящее время, повернёт ветры на север и “будут толкать более холодные воздушные массы в западную и центральную Европу”.









Согласно прогнозу авторов Telegram-канал @nadvorie, это “холодное вторжение” будет постепенно продвигаться на юг. Однако, судя по метеокартам, опубликованным европейскими специалистами, ни суровые морозы, ни сильные снегопады в ближайшие три дня до нашей страны не доберутся.

То, что массивного “снежного вторжения” в эти выходные у нас не будет, подтверждает и оперативный прогноз Белгидромета. Исходя из их данных, начавшееся на этой неделе похолодание в ближайшие три дня не усилится и даже наоборот: если на пятницу, 6 декабря , синоптики спрогнозировали минимальную ночную температуру в 0..-6°С (днём от -4 до +2°С), то в выходные она будет чуть выше:

в субботу, 7 декабря, -5..+1°С (днём -2..+4°С),

воскресенье, 8 декабря, -3..+3°С (днём -1..+5°С).

На пятницу Белгидромет также выписал предупреждение о потенциально опасном метеоявлении (жёлтый уровень). Речь на этот раз идёт о гололедице, которая, согласно прогнозу, завтра будет сохраняться на отдельных участках дорог по всей стране.

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Что же до осадков, то небольшой мокрый снег в пятницу ожидается местами по всей стране пройдет. Кратковременные осадки в виде мокрого снега или снега с дождём ожидаются на большей части территории республики и в выходные. Синоптики также предупредили о возможных туманах и порывистом ветре.

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