Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?

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Опубликовано: 24.10.2024 10:18 , Обновлено: 24.10.2024

Специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённому прогнозу модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима. Посмотрели, на сколько теплее ожидается температура в ближайшие 4 месяца в Беларуси и каков предварительный прогноз по количеству осадков.

Какой будет температура зимой - 2024/2025?

Обновлённый численный прогноз температурных аномалий от CFS E3 на следующие 4 месяца опубликовали авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie. Исходя из этих данных, в следующем месяце в Беларуси будет по-прежнему держаться аномально тёплая для этого сезона погода: ожидается, что температура в среднем будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Следовательно, средняя температура в ноябре составит +2,6.. +3,1°С .

Положительная температурная аномалия сохранится и с приходом зимы: ни один зимний месяц, согласно прогнозу CFS E3, не будет приближен к климатической норме. Впрочем, это вовсе не означает полную отмену морозов, а лишь более тёплую, чем обычно, погоду.

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Так, по данным Белгидромета, для Беларуси климатическая норма для декабря составляет -2,5°С, для января -4,1°С, для февраля -3,5°С. Исходя из этой официальной статистики и обновлённого прогноза модели CFS E3, средняя температура воздуха грядущей зимой в Беларуси будет следующей:

в декабре -1,5°С.. -1°С;

в январе -3,6°С.. -2,6°С;

в феврале -2,0°С… -1°С.

[info_b]Примечательно, что февраль который год подряд отличается самыми существенными положительными температурными аномалиями. В прошлом году средняя температура воздуха по Беларуси за февраль составила +1,7°С, то есть на 5,2 градуса выше климатической нормы. Февраль 2023 года был вторым в списке самых тёплых февралей с 1945 года.[/info_b]

Что по снегопадам?

Что касается количества осадков, то прогноз этого параметра считается климатологами ещё более непредсказуемым, чем температура, поскольку зависит от многих быстро меняющихся метеофакторов. Тем не менее, существует один существенный фактор, за которым следят эксперты всего мира, ещё начиная с осени. Речь идёт о полярном вихре, от которого напрямую зависит то, какой будет грядущая зима.

В начале октября учёные отмечали, что он был необычайно слабым - рекордно слабым с 1981 года, что также сулило всем странам северного полушария погодными аномалиям. С тех пор за развитием полярного вихря пристально следили эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe, которые также периодически обновляют свой прогноз.

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[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает. [/info_b]

Согласно последним обновлённым прогнозам Severe Weather Europe, начавшиеся в октябре снегопады в Сибири и Северной Америке до Сибири позволяют спрогнозировать увеличение площади снежного покрова к концу месяца.

Тем не менее, темпы наращивания снежного покрова на приполярных территориях учёные пока считают недостаточными. По их прогнозам, из-за “размытия” полярного вихря велика вероятность его полного и быстрого коллапса к зиме, что может спровоцировать “внезапное стратосферное потепление”. Это, в свою очередь, может спровоцировать вынос более холодных воздушных масс на континенты — Северную Америку и Евразию - и обильные снегопады.

Впрочем, учёные настаивают: это лишь предварительный прогноз, а реальная погодная картина будет напрямую зависеть от развития полярного вихря.