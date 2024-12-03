Какой будет зима в Беларуси? Белгидромет пообещал не только осадки в «смешанной и жидкой фазе»

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Опубликовано: 03.12.2024 14:17 , Обновлено: 03.12.2024

Какой будет нынешняя зима и смогут ли белорусы расчехлить лыжи с санками в ближайшее время? На эти вопросы 3 декабря на пресс-конференции в Доме прессы ответила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Специалист подчеркнула, что современный уровень прогнозирования не позволяет синоптикам строить прогнозы “с той точностью, которую хотят услышать люди” и давать точные прогнозы за месяц для конкретной географической точки и для конкретного дня. Тем не менее, по словам Четырко, заблаговременно спрогнозировать температурные аномалии или аномалии по осадкам (то есть насколько теплее и холоднее будет температура в определенном месте, насколько влажным или сухим будет конкретный месяц), у белорусских метеорологов возможность есть.

На основании долгосрочных прогнозов, подготовленных совместно с коллегами из российского Гидрометцентра, специалисты Белгидромета пришли к выводу о том, что в первый зимний месяц в Республике будет наблюдаться “положительная аномалия” - декабрь будет теплее климатической нормы .

[info_b]Напомним, климатическая норма для декабря, согласно Белгидромету, составляет -2,5°С . В прошлом году средняя температура воздуха по Беларуси в декабре составила -0,7°С, то есть выше климатической нормы на 1,8°С. Декабрь 2023 года занял 15 место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года.[/info_b]

“Стоит учитывать, что это осреднённый показатель за месяц в целом или в целом за сезон. И это совершенно не исключает того факта, что в течение этого периода может быть как и очень теплый период, так и очень холодный период”, — заявила Четырко, подчеркнув, что точными можно назвать лишь прогнозы, составленные максимум на неделю вперёд.

“Вероятность - более 50%”

Представитель Белгидромета также озвучила консенсусный прогноз на зиму 2024/25 года, сделанный международной группой метеорологов по итогам Северо-Евразийского климатического форума.

“С большой долей вероятности (а вероятность, действительно, большая - более 50%), всё-таки зима 2024/25 года будет в целом тёплой”, — заявила Четырко.

Говоря о возможных осадках, специалист отметила, что их прогнозировать сложнее, чем температуре. Тем не менее, по словам Четырко, из-за повышенной температуры велика вероятность того, что осадки будут “больше в смешанной и жидкой фазе” (специалист не уточнила, однако в прогнозах синоптиков под такой формулировкой, как правило, скрывается ставший уже привычным для белорусов мокрый снег). Их количество, по словам представительницы Белгидромета, будут оставаться в пределах климатической нормы.

“Всё-таки на длительный, высокий снежный покров пока рассчитывать не приходится, на основании долгосрочных прогнозов”, - заявила Четырко, допустив при этом вероятность сильных снегопадов в течение зимы.

“Будут и сильные морозы, и очень теплые температуры, высокие температуры, и снежный покров, чтобы покататься и на санках, и на лыжах. Это все обязательно будет в течение зимнего сезона”, — заверила представительница Белгидромета.

Ранее Telegraf.news рассказал о прогнозе на предстоящую зиму, сделанный специалистами на основании модели CFS E3. Исходя из их оценок температурных аномалий, ни один зимний месяц в Беларуи в начавшемся зимнем сезоне не будет приближен к климатической норме. Впрочем, это вовсе не означает полную отмену морозов, а лишь более тёплую, чем обычно, погоду.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?