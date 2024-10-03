В Гродно начали включать отопление в детсадах, школах и больницах. Когда в жилых домах?

Опубликовано: 03.10.2024 14:17 , Обновлено: 03.10.2024

"Гродноэнерго" сообщило, что 3 октября в областном центре начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях образования, школах, лечебно-профилактических учреждениях, музеях, архивах, библиотеках, гостиницах и больницах.

На предприятии рассказали, что включение систем отопления Гродненский горисполком согласовал в связи с понижением температуры наружного воздуха. “Гродноэнерго” также сообщило, что при температуре наружного воздуха выше +10°C отопление в названных объектах будет в режиме протапливания, то есть с возможностью отключения теплоисточников при определенных температурах.

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Напомним, согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, если за окном наблюдается +10°С и ниже на протяжении трех суток подряд, тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

Что касается домов обычных белорусов, в них станет теплее, когда среднесуточная температура не будет превышать +8°С в течение все тех же трех суток. Также это касается общежитий, театров и, например, городских бань.

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Поэтому подача тепла в гродненские квартиры и жилые дома зависит от температуры. После жилого фонда отопление должны включить в административных, промышленных и других производственных зданиях, добавили в “Гродноэнерго”.

Что по погоде?

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пятницу, 4 октября, по прогонозу Белгидромета, в темное время суток воздух в стране прогреется до +5..+12°С, а днем температура будет колебаться в пределах +9..+16°С. Примерно такая же ситуация ожидается и в субботу, 4 октября: после заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку Беларуси, а днем воздух прогреется до +9..+14°С.

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Также мы писали, что о включении отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах рассказали в Мингорисполкоме, Витебском и Минском облисполкомах. Там тепло дали 1 октября.

В школах Минска начали включать отопление. Когда в жилых домах и по всей Беларуси?