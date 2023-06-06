В Беларуси стартовал набор в вузы студентов без ЦЭ и ЦТ. Кому можно?

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Опубликовано: 06.06.2023 10:30 , Обновлено: 06.06.2023

С 6 июня в высших учебных заведениях Беларуси стартовали вступительные испытания для абитуриентов, которые поступают по целевым направлениям. На таких условиях поступить в вузы могут даже те абитуриенты, которые в этом году не сдавали ни централизованное тестирование (ЦТ), ни централизованный экзамен (ЦЭ).

Как сообщили в Минобразования, конкурс в вузы для “целевиков” будет выстраиваться, исходя из суммы среднего балла документа об образовании и балла, полученного на внутреннем вступительном испытании. Таким образом, ни ЦЭ, ни ЦТ, не являются обязательными для таких абитуриентов.

В ведомстве пояснили, что вместо этого непосредственно на базе вуза, в который подаёт документы абитуриент, ему нужно будет пройти одно внутреннее вступительное испытание. Экзамен будут проводить либо в устной, либо в практической форме по тому учебному предмету, который “определен предметом первого профильного испытания”.

Так, экзамен в практической форме будут сдавать абитуриенты, претендующие на обучение по таким профильным дисциплинам, как «Творчество» и «Физическая культура и спорт». Вопросы и задания для внутреннего экзамена в вузах были разработаны Национальным институтом образования.

В Минобразования сообщили, что те, кто по результатам внутреннего экзамена не пройдёт по конкурсу для обучения на условиях целевой подготовки, смогут подать документы на поступление в вуз на общих основаниях. Однако, в этом случае абитуриентам не обойтись без сертификатов ЦЭ и ЦТ.

Дополнительную информацию по вопросам поступления в вузы на условиях целевой подготовки абитуриенты могут получить в приемной комиссии конкретного вуза.

В Минобразования рассказали, когда пройдут вступительные экзамены в белорусских вузах. А когда подавать документы?

Напомним, в этом году государственные вузы будут принимать документы на обучение (как на платной основе, так и на «бюджет») с 17 по 25 июля. Для абитуриентов некоторых вузов и специальностей Минобразования дополнительно предоставило два дня на подачу документов - с 17 по 27 июля.