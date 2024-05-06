В четырёх районах Беларуси ввели полный запрет на посещение леса. Какой штраф грозит за нарушение?

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Опубликовано: 06.05.2024 07:52 , Обновлено: 06.05.2024

Министерство лесного хозяйства сообщило о введении полного запрета на посещение лесов в четырёх районах Беларуси. При этом в трёх районах страны, наоборот, в понедельник, 6 мая, сняли все ограничения, которые действовали почти всю неделю. Посмотрели, где именно белорусам запретили появляться в лесу и какое наказание грозит тем, кто нарушит запрет.

Где ввели запреты на лес, а где сняли даже ограничения?

Так, согласно информации Минлесхоза, ходить в лес сейчас запрещено в четырёх районах Брестской области:

Брестском,

Кобринском,

Малоритском,

Жабинковском.

Обратная ситуация сложилась сразу в трёх районах Беларуси, где сняли даже минимальные ограничения на активности в лесу. К утру 6 мая на интерактивной карте ведомства “позеленели”:

Березинский район Минской области,

Октябрьский район Гомельской области,

Шкловский район Могилевской области.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси: красным обозначен полный запрет, жёлтым - ограничения, зелёным - свободное посещение леса

Что нельзя делать в лесу в “красных” регионах?

Напомним, что запрет на посещение лесов местные исполкомы, следуя рекомендация лесхозов и МЧС и исходя из складывающейся погодной ситуации, вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае район на карте Минлесхоза отмечают красным цветом.

Если при ограничениях (то есть в районах, обозначенных жёлтым цветом на карте) жители могут свободно сходить в лес за грибами, травами или просто на прогулку, то запрет автоматически означает, что в лесные массивы нельзя не только въезжать на личном транспорте, но и посещать их вовсе. Отметим, что запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользования.

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Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?

Согласно действующему белорусскому законодательству, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусов могут привлечь к административной ответственности. При самом лёгком исходе, если ваши действия не привели к печальным последствиям и ущербу для окружающей среды, можно отделаться штрафом в 12 базовых величин (480 белорусских рублей сегодня).

В тех же случаях, когда из-за нарушения запрета возникает пожар, уничтожается или повреждается лес либо торфяник, штраф вырастает в разы — до 30 базовых (на сегодня это равноценно 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news сообщил, что на понедельник, 6 мая, синоптики Белгидрометцентра выписали предупреждение о грозах, сильных ливнях и шквалистом ветре. Такие неблагоприятные гидрометеорологические явления в МЧС рассматривают в том числе как факторы опасности для лесных массивов, поскольку грозы нередко становятся причиной лесных пожаров. В связи с этим в пяти из шести областей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности как минимум на 12 часов.

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