В БРСМ рассказали, почему иностранная молодежь "завидует" белорусской

Опубликовано: 09.06.2023 15:05 , Обновлено: 09.06.2023

Первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ) Александр Лукьянов рассказал, чему именно в системе белорусского образования "завидует молодежь европейских стран".

Зависть у европейских студентов, по словам Лукьянова, вызывает система обязательного распределения после обучения в государственных высших учебных заведениях. Действующую в Беларуси систему трудоустройства выпускников вузов представитель БРСМ назвал “конкурентной” и “передовой в Европе”, так как студенту после вуза “гарантировано первое рабочее место”.

“В этом плане молодежь европейских стран нам завидует: “у вас есть обязательное распределение, вы 100-процентно трудоустраиваетесь”. Там, получив диплом, ищут где себя применить по специальности, и не всегда находят”, - пояснил Лукьянов, выступая в эфире «Альфа Радио».

Напомним, ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец объяснил, будут ли в обязательном порядке распределять выпускников, которые учатся в сузах и вузах на платной основе. По его словам, в Беларуси не все наниматели желают брать на работу выпускников без опыта. При этом распределению им гарантируют рабочее место, статус молодого специалиста, а также, по словам Иванца, 20% надбавку к окладу, общежитие, льготу на очередь на строительство жилья. Министр подчеркнул, что на все это имеют право и выпускники-платники.

Иванец рассказал, введут ли обязательное распределение платников в 2023 году

Тем временем в начале этого года жительница Пинска, мать одного из будущих выпускников колледжа, опубликовала фотографию вариантов предлагаемых вакансий для отработки распределения. Там видно, что графе «размер оплаты труда» указаны суммы в 256,52 и 255,31 рубля.

Директору УО «Пинский колледж техники и технологий» Геннадию Поликовскому пришлось объясняться, почему его выпускникам предложили отрабатывать распределение с такой скромной зарплатой.

В Пинске объяснили, почему выпускников распределяют на зарплату в 256 рублей

А в конце прошлого года в Брестской области прокуратура подала в суд на 111 выпускников вузов и колледжей, чтобы взыскать с них 568 тыс рублей. Все из-за отказа работать по обязательному распределению.

Прокуратура взыскала 568 тыс рублей с 111 выпускников в Брестской области