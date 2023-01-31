В Пинске объяснили, почему выпускников распределяют на зарплату в 256 рублей

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Опубликовано: 31.01.2023 11:08 , Обновлено: 31.01.2023

Директор УО «Пинский колледж техники и технологий» Геннадий Поликовский объяснил, почему его выпускникам предложили отрабатывать распределение за 255-256 рублей.

Накануне жительница Пинска, мать одного из будущих выпускников колледжа, опубликовала фотографию вариантов предлагаемых вакансий для отработки распределения. Там видно, что графе «размер оплаты труда» указаны суммы в 256,52 и 255, 31 BYN.

Директор колледжа Геннадий Поликовский прокомментировал ситуацию местному госизданию «Пінскі веснік». По его словам, организации указали только оклад, без надбавок и премий.

«Когда идет начисление полной зарплаты, тогда выходят совершенно другие суммы», — заявил он, однако конкретные цифры не назвал.

Также Поликовский сообщил, что его выпускники работают не только на пинских предприятиях, но и в Минске. Например, он утверждает, что на «Милавице» бывшие выпускники получают зарплату около 1700 рублей в месяц, живут в общежитии, за которое платят 48 рублей в месяц, и «вполне довольны условиями труда и соцпакетом».

«За два-пять лет можно стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда и получить важные профессиональные компетенции. Но главная привилегия – защита от увольнения в течение двух лет», — написала госгасгазета.