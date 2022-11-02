Прокуратура взыскала 568 тыс рублей с 111 выпускников в Брестской области

Опубликовано: 02.11.2022 11:42 , Обновлено: 02.11.2022

В Брестской области прокуратура отдала в суд на 111 выпускников вузов и колледжей, чтобы взыскать с них 568 тыс рублей. Все из-за отказа работать по обязательному распределению.

Таким образом, в среднем с одного выпускника прокуроры требовали около 5100 рублей. В пресс-службе Генпрокуратуры, однако, [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/soblyudenie-ekonomicheskikh-interesov-gosudarstva/v-sfere-ekonomiki/po-iskam-prokurorov-02/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что суммы сильно отличались. Так, с одного молодого человека потребовали возместить 5 тыс рублей.

А вот с другого недавнего студента наказали уже обязательством выплатить 12 тыс рублей. Молодой человек явился на работу по распределению, но был уволен за прогулы спустя три месяца.

Ранее Телеграф сообщил, что позаботиться о том, как закрепить у себя кадры должны заказчики, такое заявление сделал сегодня, 19 мая, на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики министр образования Беларуси Игорь Карпенко. И для этого, по его мнению они должны менять свои подходы.

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