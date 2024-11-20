В БООР пообещали, что "массового отстрела" медведей и рысей не будет. При чем здесь НАН Беларуси?

Опубликовано: 20.11.2024 12:17 , Обновлено: 20.11.2024

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) пообещали, что "массового отстрела" медведей и рысей в стране не будет, и рассказали о роли Национальной академии наук (НАН) в "управлении видами". Напомним, 18 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 420, который разрешает охотиться на этих животных.

Как передал данные НАН заместитель председателя правления БООР Анатолий Моложавский, сейчас в Беларуси насчитывается 700-780 особей медведей, а в 2023 году зафиксировали около 1700 особей рыси.

“Научно-исследовательский центр по биоресурсам НАН разрабатывает планы управления этими видами. После этого будет определено, по каким критериям проводить изъятие и как установить допустимую плотность медведей и рысей в разных регионах. Массовый отстрел производиться не будет”, - заверил Моложавский.

По его словам, там, где численность медведей и рысей будет больше установленной и где увидят “определенную угрозу жизни людей и существенный вред охотничьему хозяйству”, примут меры по “единичному изъятию” особей. Представитель БООР пообещал, что охотиться будут только там, где есть “реальная опасность”.

Фото иллюстративное

Например, продолжил он, на рысь охотиться могут разрешить в отдельных районах Витебщины, Минщины и Гомельщины, где, со слов Моложавского, этот зверь наиболее распространен

“Никто не собирается уничтожать эти виды. Медведь и рысь получат бинарный статус: с одной стороны они станут охотничьими видами, а с другой — останутся в Красной книге … Что касается медведей и рысей, то речь идет вообще о единичных особях, которые наносят вред людям и охотхозяйствам”, - заявил зампред правления БООР, передал портал sb.by.

Лукашенко разрешил охотиться на рысей и медведей. Почему?

По его предположениям, фактическая охота на рысь и медведя может начаться в 2026 году.

Кого допустят к охоте на медведя и рысь

Кстати, нововведение прокомментировал и первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун. По его данным, сейчас в Беларуси - более 1 тыс. медведей, а рысей - почти 1,7 тыс.

Драгун рассказал, что к охоте на медведя и рысь должны будут допускать охотников со стажем охоты не менее трех лет. “Это обусловлено тем, что эти виды являются хищниками, и человек без опыта не будет допускаться к охоте на них”, - сказал первый замминистра.

По его словам, есть уже и сроки охоты: так, на медведя можно будет “ходить” с 1 июля по 31 декабря, а на рысь - с 1 октября по 31 января.

“Безусловно, решение, где можно стрелять, остается в первую очередь за Академией наук. Только после того, когда ученые нам согласуют место, где разрешено изымать этот вид, можно будет охотиться”, - передало слова Драгуна госагентство БелТА.

Он считает, что как раз благодаря этой работе НАН не произойдет “вредного воздействия в целом на состояние популяции”.

Что говорили в Минприроды об охране рыси и медведя

Ранее Telegraf.news писал, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык в конце февраля сообщил, что из нового издания Красной книги могут исключить 12 видов животных и 26 растений.

«А по ряду видов, таких как зубр европейский, рысь, бурый медведь, барсук обыкновенный, предлагается снизить охранный статус» – сказал тогда Худык.

В январе 2024 года в Минприроды сообщили, что численность бурого медведя в Беларуси (700 особей по данным 2023-го) пока не достигла своего оптимального значения, при котором обеспечивалось бы сохранение вида в долгосрочной перспективе. Впрочем, там согласились с понижением охранного статуса для рыси и барсука.

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К слову, тогда же в этом ведомстве рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. «В 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей, и в целом в стране отмечается положительный тренд изменения численности данного вида», — сказали в Минприроды.

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