В БООР пообещали, что "массового отстрела" медведей и рысей не будет. При чем здесь НАН Беларуси?
В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) пообещали, что "массового отстрела" медведей и рысей в стране не будет, и рассказали о роли Национальной академии наук (НАН) в "управлении видами". Напомним, 18 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 420, который разрешает охотиться на этих животных.
Как передал данные НАН заместитель председателя правления БООР Анатолий Моложавский, сейчас в Беларуси насчитывается 700-780 особей медведей, а в 2023 году зафиксировали около 1700 особей рыси.
“Научно-исследовательский центр по биоресурсам НАН разрабатывает планы управления этими видами. После этого будет определено, по каким критериям проводить изъятие и как установить допустимую плотность медведей и рысей в разных регионах. Массовый отстрел производиться не будет”, - заверил Моложавский.
По его словам, там, где численность медведей и рысей будет больше установленной и где увидят “определенную угрозу жизни людей и существенный вред охотничьему хозяйству”, примут меры по “единичному изъятию” особей. Представитель БООР пообещал, что охотиться будут только там, где есть “реальная опасность”.
Например, продолжил он, на рысь охотиться могут разрешить в отдельных районах Витебщины, Минщины и Гомельщины, где, со слов Моложавского, этот зверь наиболее распространен
“Никто не собирается уничтожать эти виды. Медведь и рысь получат бинарный статус: с одной стороны они станут охотничьими видами, а с другой — останутся в Красной книге … Что касается медведей и рысей, то речь идет вообще о единичных особях, которые наносят вред людям и охотхозяйствам”, - заявил зампред правления БООР, передал портал sb.by.
Лукашенко разрешил охотиться на рысей и медведей. Почему?
По его предположениям, фактическая охота на рысь и медведя может начаться в 2026 году.
Кого допустят к охоте на медведя и рысь
Кстати, нововведение прокомментировал и первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун. По его данным, сейчас в Беларуси - более 1 тыс. медведей, а рысей - почти 1,7 тыс.
Драгун рассказал, что к охоте на медведя и рысь должны будут допускать охотников со стажем охоты не менее трех лет. “Это обусловлено тем, что эти виды являются хищниками, и человек без опыта не будет допускаться к охоте на них”, - сказал первый замминистра.
По его словам, есть уже и сроки охоты: так, на медведя можно будет “ходить” с 1 июля по 31 декабря, а на рысь - с 1 октября по 31 января.
“Безусловно, решение, где можно стрелять, остается в первую очередь за Академией наук. Только после того, когда ученые нам согласуют место, где разрешено изымать этот вид, можно будет охотиться”, - передало слова Драгуна госагентство БелТА.
Он считает, что как раз благодаря этой работе НАН не произойдет “вредного воздействия в целом на состояние популяции”.
Что говорили в Минприроды об охране рыси и медведя
Ранее Telegraf.news писал, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык в конце февраля сообщил, что из нового издания Красной книги могут исключить 12 видов животных и 26 растений.
«А по ряду видов, таких как зубр европейский, рысь, бурый медведь, барсук обыкновенный, предлагается снизить охранный статус» – сказал тогда Худык.
В январе 2024 года в Минприроды сообщили, что численность бурого медведя в Беларуси (700 особей по данным 2023-го) пока не достигла своего оптимального значения, при котором обеспечивалось бы сохранение вида в долгосрочной перспективе. Впрочем, там согласились с понижением охранного статуса для рыси и барсука.
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К слову, тогда же в этом ведомстве рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. «В 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей, и в целом в стране отмечается положительный тренд изменения численности данного вида», — сказали в Минприроды.
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