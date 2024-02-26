Разрешат охоту на медведей? Минприроды Беларуси предложило скорректировать Красную книгу

Опубликовано: 26.02.2024 11:06 , Обновлено: 11.03.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык сообщил, что из нового издания Красной книги могут исключить 12 видов животных и 26 – растений. Кроме того, на некоторые виды предложили снизить охранный статус.

Некоторые виды краснокнижных животных и растений, проживающих и произрастающих на территории Беларуси, могут утратить этот статус. По словам министра, в вопросах сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия Беларусь демонстрирует существенный прогресс.

Из четвертого издания Красной книги Беларуси исключено 20 видов диких животных и 8 – растений, сообщил Худык. И добавил, что из пятого издания планируется исключить еще 12 видов животных и 26 – растений.

«А по ряду видов, таких, как зубр европейский, рысь, бурый медведь, барсук обыкновенный предлагается снизить охранный статус» – уведомил министр.

[inf]Понижение охранного статуса может означать, что вид больше не считается критически уязвимым или на грани исчезновения, но все равно нуждается в особой охране и внимании для предотвращения повторного ухудшения его численности.[/inf]

Изменения в Красную книгу вносятся по результатам научных исследований, подчеркнул министр.

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Что с бурым медведем?

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Это самый крупный отечественный хищник. Однако в последнее время охотники и лесники предлагают исключить животное из Красной книги – расплодились, стали все чаще выходить к людям. Правда, пока ведут себя прилично.

За исключение – и многие представители БООР и Министерства лесного хозяйства. По мнению специалистов, настает момент, когда этот вопрос придется решать, поскольку речь идет о защите людей.

В Минприроды сообщили, что численность бурого медведя в Беларуси (700 особей по данным 2023 года) пока не достигла своего оптимального значения, при котором обеспечивалось бы сохранение вида в долгосрочной перспективе. Впрочем, там согласились с понижением охранного статуса для рыси и барсука.

Ранее Телеграф писал, как в Минском государственном лесном хозяйстве (МГЛХо) рассказали, что в Минской области насчитали 83 особи рыси. И их становится все больше.

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