В Беларуси стало больше рысей. В Минприроды рассказали, исключат ли их из Красной книги

Опубликовано: 10.01.2024 11:12 , Обновлено: 11.03.2025

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. Есть ли основания для исключения этого вида из европейской из Красной книги?

«В 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей, и в целом в стране отмечается положительный тренд изменения численности данного вида», – рассказали в Минприроды.

В целом по стране сложился «положительный тренд изменения численности рыси европейской», отметили в министерстве.

Однако сообщили, что «в связи с изменчивой и небольшой численностью рыси, не достигшей оптимальной численности (в 1520 особей) и населяющей не все пригодные местообитания, отсутствуют основания для исключения рыси из Красной книги».

Напомним, что в ноябре 2023 года глава Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич заявил, что в Беларуси “галопирует численность медведей”.

“Его уже больше 700 точно, хотя лет двадцать назад было 150. Наша задача — получить четкое понимание от нашей научной общественности, какое оптимальное количество медведя должно быть на нашей территории, которое позволило бы нам открывать на него охоту», — заявил он.

Шуневич предложил отстреливать медведей в Беларуси там, где «они мешают жить»

К слову, по инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов в Беларуси запланировали открыть ещё одно аналогичное объединение, на этот раз – исключительно для женщин. По задумке организаторов, оно будет представлять собой «женский охотничий клуб», для него даже уже придумали рабочее название – русское «Белка» или белорусское «Вавёрка».

В Беларуси решили создать ещё одно объединение охотников – только для женщин