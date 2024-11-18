Лукашенко разрешил охотиться на рысей и медведей. Почему?

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Опубликовано: 18.11.2024 21:09 , Обновлено: 11.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 420, который изменяет правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства, утвержденные указом от 21 марта 2018 года № 112. В частности, документ позволяет охотиться на медведя и рысь в "особом режиме".

Как написали в пресс-службе Лукашенко, такая охота на этих животных позволит “контролируемо регулировать” их численность на основании разрабатываемых Национальной академией наук (НАН) Беларуси планов управления популяциями.

“Данное решение принято, поскольку численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании”, - заявили в пресс-службе президента.

[info_b]Отметим, что сейчас европейская рысь и бурый медведь внесены в Красную книгу Беларуси. Текст указа пока не опубликовали, поэтому непонятно, распространяется ли разрешение охотиться на эти охраняемые виды или нет.[/info_b]

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Также указ, по информации пресс-службы, предоставляет Министерству лесного хозяйства полномочия определять перечень патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи животных в зависимости от вида и (или) возраста.

Основные положения документа должны вступить в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Что говорили в Минприроды об охране рыси и медведя

Ранее Telegraf.news писал, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык в конце февраля сообщил, что из нового издания Красной книги могут исключить 12 видов животных и 26 растений.

«А по ряду видов, таких как зубр европейский, рысь, бурый медведь, барсук обыкновенный, предлагается снизить охранный статус» – сказал тогда Худык.

В январе 2024 года в Минприроды сообщили, что численность бурого медведя в Беларуси (700 особей по данным 2023-го) пока не достигла своего оптимального значения, при котором обеспечивалось бы сохранение вида в долгосрочной перспективе. Впрочем, там согласились с понижением охранного статуса для рыси и барсука.

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К слову, тогда же в этом ведомстве рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. «В 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей, и в целом в стране отмечается положительный тренд изменения численности данного вида», - сказали в Минприроды.

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