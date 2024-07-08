Кто заплатит за обучение целевика, если тот не отработает у заказчика? В парламент Беларуси поступил законопроект

Опубликовано: 08.07.2024 15:54 , Обновлено: 08.07.2024

Палата представителей приняла на рассмотрение законопроект, предлагающий изменить ряд действующих законов по вопросам образования". В числе прочего депутатам предложили чётко прописать, кто возместит государству затраты на обучение студента, проходившего обучение на условиях целевой подготовки, но не отработавшего положенное количество лет на предприятии.

Как пояснил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, в законопроекте прописано, что выпускники, с которыми заказчик кадров расторг целевой договор, обязан будет всё равно отработать положенные пять лет, даже при наличии определённых “препятствий для приема на работу после получения образования”.

Поскольку поступают такие студенты на льготных условиях, последипломную отработку им вменили в обязанность. При этом в срок обязательной работы по распределению могут включить:

военную службу по призыву,

военную службу по контракту,

службу в резерве,

альтернативную службу,

отпуск по уходу за ребенком до трёх лет.

В случае же “необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке”, согласно обсуждаемому законопроекту, возмещать средства, затраченные государством на подготовку специалиста, предложили обязать саму организацию - заказчика кадров.

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“В настоящее время такая обязанность предусмотрена только соответствующим договором”, - процитировало Клишевича госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские выпускники, отказавшиеся от обязательной отработки, обязаны возмещать государству затраченные на его обучение средства. Как правило, суммы для молодых специалистов немалые. Так, суд Краснопольского района Могилёвской области обязал взыскать с колледжа больше 12 тыс. рублей.

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Впрочем, в некоторых случаях выпускникам удаётся через суд добиться отмены таких огромных выплат в замен на отказ от обязательной отработки.

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