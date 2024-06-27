Белорусские вузы начали вступительную кампанию для «целевиков». Когда нести документы остальным?

Опубликовано: 27.06.2024 09:29 , Обновлено: 27.06.2024

В четверг, 27 июня, высшие учебные заведения страны начали приём документов от абитуриентов, которые изъявили желание учиться по целевому направлению. В Министерстве образования Беларуси рассказали, что в этом году поступило более 5,6 тысячи заявок от предприятий. Для сравнения: в 2023-м в белорусские вузы зачислили чуть более 3,5 тысячи «целевиков».

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов отметил, что формат проведения приёмной кампании для “целевиков” не изменился. Правда, для поступающих из этой категории разработали отдельный график: подать документы в этом году нужно с 27 июня по 2 июля. Результаты зачисления в ведомстве пообещали опубликовать к 12 июля.

При этом абитуриентам не нужен сертификат ЦТ, они сдают лишь централизованные экзамены по двум предметам и один внутренний — в вузе по профильному предмету (который может совпадать с ЦЭ). Также в Минобразования подчеркнули, что вопросы для внутреннего экзамена известны заранее — их разместили на официальном сайте.

Поступление по целевому направлению даёт будущему студенту два плюса, а именно: бесплатное обучение и низкие проходные баллы. Однако после окончания вуза «целевики» обязаны отработать у конкретного работодателя не два года, как “обычные” бюджетники, а пять лет (три года — после получения средне-специального образования, ещё два — профессионально-технического).

Когда подавать документы всем остальным?

Сроки подачи документов зависят от формы обучения (бюджетная или платная), наличия или отсутствия внутренних экзаменов при поступлении на ту или иную специальность и не только. Так, абитуриентам, которые будут сдавать эти испытания, нужно успеть подать документы в период с 12 по 17 июля .

С 12 по 19 июля будут принимать документы на очную (дневную) форму получения образования по направлениям:

«Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (за счёт бюджетных средств и на платной основе),

по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилёвском институте МВД, Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте.

Для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля Минобразования своим постановлением [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2024/april/77564/” target=“_blank” rel=“noopener”] утвердило [/link] срок с 15 ноября по 5 декабря для подачи документов. А вот абитуриенты, которые поступают на платную форму и которым не нужно сдавать вступительные экзамены, будут подавать документы в следующие сроки:

с 12 по 26 июля – в Университет гражданской защиты МЧС,

– в Университет гражданской защиты МЧС, с 12 июля по 2 августа – на очную (дневную) форму получения образования по сельскохозяйственным специальностям,

– на очную (дневную) форму получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 12 июля по 1 августа – в другие вузы.

Для выпускников профильных классов и Национального детского технопарка сроки подачи документов установили весьма сжатые: с 12 по 14 июля . А вот для победителей университетских олимпиад и абитуриентов, освоивших программу объединения по интересам «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)», которую реализует Академия управления при Президенте Беларуси, даты приёма документов — с 27 июня по 1 июля .

Ранее Telegraf.news писал, что с приближением вступительной кампании родители абитуриентов начинают присматриваться к кредитным предложениям банков. Ведь далеко не всем сегодняшним школьникам удастся поступить на бесплатное отделение вуза или ссуза, а выложить всю сумму сразу за академический год под силу далеко не каждой семье. Посмотрели, какие белорусские банки сегодня готовы выдать деньги на обучение будущим студентам, где самые выгодные условия и какие документы нужно принести в банк.

Четыре белорусских банка предложили кредиты на учёбу в вузах и ссузах в 2024 году. Где самые низкие проценты?