В белорусских школах решили проводить "утренние фильтры". Что это такое?

Опубликовано: 30.08.2024 12:06 , Обновлено: 30.08.2024

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) Беларуси рассказали об "утренних фильтрах", которые запланировали проводить в школах страны в начале предстоящего учебного года.

Как рассказала заместитель главного врача по эпидемиологии центра Алла Дашкевич, сейчас в Беларуси специалисты фиксируют сезонный подъем заболеваемости кишечными вирусными инфекциями. Поэтому Министерство здравоохранения решило “усилить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий”.

“Так, будут проводиться утренние фильтры. Детей и подростков будут опрашивать о состоянии здоровья”, - передал слова Дашкевич портал sb.by.

В случае наличия жалоб от учащихся и видимых симптомов заболеваний школьникам будут измерять температуру и проводить с ними “более детальный” медосмотр, рассказала заместитель главврача. Кроме того, специалисты пообещали “усилить контроль” за соблюдением детьми и подростками правил личной гигиены.

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“Особое внимание” - организации питания в школах.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минздраве напомнили, сколько медсправок должно быть у детей перед 1 сентября для детсада или школы. Так, дополнительно проходить медкомиссию в любое из учреждений образования перед новым учебным годом не нужно. Исключение составляют лишь первоклассники.

Сколько медсправок должно быть у детей к 1 сентября? В Минздраве Беларуси ответили

Также мы писали, что в Министерстве образования рассказали, разрешат ли белорусским школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках и переменах в 2024/2025 учебном году.

Так, во внеурочное время учащимся, по словам начальника управления общего среднего образования ведомства Ирины Каржовой, разрешают пользоваться мобильниками, чтобы, к примеру, позвонить родителям.

«Родители призывают» — В Минобразования ответили, разрешат ли пользоваться мобильниками детям в белорусских школах