Минская милиция пообещала прислать сотрудников МВД на линейки в школе. Что возьмут под "особый контроль"?

Опубликовано: 30.08.2024 11:09 , Обновлено: 30.08.2024

Минская милиция сообщила об "усилении мер безопасности" во всех школах столицы в связи с началом учебного года. Поэтому в ГУВД Мингорисполкома пообещали отправить правоохранителей на торжественные линейки в учебных заведениях 2 сентября.

Как сообщили в ГУВД, сотрудники минской милиции будут дежурить на линейках для “предупреждения противоправных проявлений”. А рядом со школами, на дорогах, пообещали выставить экипажи Госавтоинспекции.

Также правоохранители запланировали взять под “особый контроль” территорию возле учебных заведений, в том числе места массового отдыха граждан, парки и скверы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Министерстве образования рассказали, разрешат ли белорусским школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках и переменах в 2024/2025 учебном году.

Так, во внеурочное время школьникам, по словам начальника управления общего среднего образования ведомства Ирины Каржовой, разрешают пользоваться мобильниками, чтобы, к примеру, позвонить родителям.

«Родители призывают» — В Минобразования ответили, разрешат ли пользоваться мобильниками детям в белорусских школах

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа поручил отправлять школьников на производство для “возрождения трудовой практики”.

По мнению главы государства, это будет «самая лучшая профориентация», когда школьники посмотрят на условия труда, технику и оборудование на предприятиях.

Лукашенко дал указание отправить белорусских школьников на производство. Зачем?