"Родители призывают" - В Минобразования ответили, разрешат ли пользоваться мобильниками детям в белорусских школах

Опубликовано: 29.08.2024 17:28 , Обновлено: 29.08.2024

В Министерстве образования рассказали, разрешат ли белорусским школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках и переменах в 2024/2025 учебном году.

Начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова сперва напомнила, что ранее государственным школьным стандартом закрепили возможность пользоваться детьми мобильником на уроках только с разрешения учителя.

Каржова пояснила, что на занятиях в учебных целях телефон может понадобиться, когда нужно отсканировать QR-код в новых учебных пособиях и перейти так на тот или иной сайт. “С разрешения учителя можно использовать телефон на уроке, чтобы зайти на национальный образовательный портал и другие ресурсы”, - сказала представитель Минобразования, передало агентство Sputnik.

На переменах, по словам Каржовой, педагоги ограничивают использование мобильников, чтобы дети “двигались и общались”. “Собственно говоря, и родители нас призывают к тому, чтобы ограничить использование мобильных телефонов”, - продолжила начальник управления общего среднего образования.

По ее словам, во внеурочное время школьникам разрешают пользоваться мобильниками, чтобы, к примеру, позвонить родителям.

[info_b]Напомним, государственный школьный стандарт разработали в мае 2022 года. Там прописали права и обязанности родителей, учителей, учеников, вопросы организации пропускного режима, правила поведения в школе и не только.

В документе также указано, что на уроках пользоваться мобильными телефонами, игровыми устройствами, музыкальными колонками без разрешения учителя нельзя. С текстом государственного школьного стандарта можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет министров Беларуси изменил санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к учебному процессу. В числе прочего правительство определило, сколько минут ученики разных классов могут пользоваться электронными гаджетами в школах.

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Также мы писали, что в Академии образования рассказали, сколько родителям белорусских школьников нужно будет платить за обеды детей с 1 сентября 2024 года. По словам начальника отдела по организации питания академии Люции Михальчук, в новом учебном году цены останутся прежними, а большая часть ребят (около 70%) смогут питаться бесплатно.

Сколько с 1 сентября будет стоить школьный обед? В Минобразования Беларуси назвали цену