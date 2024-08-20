Сколько медсправок должно быть у детей к 1 сентября? В Минздраве Беларуси ответили

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Опубликовано: 20.08.2024 14:37 , Обновлено: 20.08.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси напомнили, сколько справок должно быть у ребят перед 1 сентября для детского сада или школы. Так, дополнительно проходить медкомиссию в любое из учреждений образования перед новым учебным годом не нужно. Исключение составляют лишь первоклассники.

В Минздраве объяснили: обращаться за документом родителям нужно тогда, когда у ребёнка близится День рождения. Например, если он появился на свет 1 ноября, то пройти медкомиссию необходимо до этого срока. Однако это не значит, что нужно бежать в поликлинику уже сейчас. Взять справку можно, например, в октябре, и действительна она будет на протяжении целого года.

“Ребёнку нужно оформлять медицинскую справку ко Дню рождения. Так что мальчики и девочки спокойно могут посещать учреждения образования Беларуси до истечения срока действия справки о состоянии здоровья, имеющейся в учреждении образования”, — отметили в Минздраве.

В случае, если начало учебного года совпадает у детей с датой рождения, в ведомстве приняли дополнительные меры. По словам сотрудников министерства, в поликлиниках организовали “перераспределение потоков” для оформления справок о состоянии здоровья. Кроме того, в Минздраве заверили, что для осмотров детей дополнительно привлекли врачей общей практики, а также докторов узких специальностей — кардиологов, неврологов, педиатров.

“При оформлении справки о состоянии здоровья при поступлении в учреждение дошкольного и общего среднего образования учитываются результаты диспансеризации текущего года, дополнительного прохождения медицинского осмотра не требуется”, — обратили внимание в ведомстве.

Какая справка нужна первоклассникам?

Что касается ребят, которые впервые пойдут в школу, для них давно определены другие требования. В детской поликлинике или частном медцентре нужно пройти невролога, хирурга, окулиста, стоматолога, логопеда и гинеколога (для девочек, если ранее они не проходили такой осмотр). Также нужно сделать электрокардиограмму, измерить рост и вес, оценить физическое развитие. Кроме того, необходимо сдать следующие анализы:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ крови на глюкозу;

анализ на гельминты.

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Могилёва, которая хотела узнать, примут ли её ребёнка в первый класс. Дело в том, что мальчику на данный момент 5 лет, а 6 исполнится только в январе. Однако женщина не хочет, чтобы её сын терял год, поэтому считает идеальным вариантом, если бы его приняли в школу уже сейчас.

Можно ли отдать ребёнка в школу в 5 лет? В Минобразования Беларуси ответили