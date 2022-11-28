В Белгидромете рассказали, каким будет начало зимы

Опубликовано: 28.11.2022 14:25 , Обновлено: 29.11.2022

Сотрудники Белгидромета рассказали белорусам, что ждать белорусам от первых дней календарной зимы на ближайшей неделе с 1 по 4 декабря.

Там сообщили, что первый день зимы начнется с более сильных морозов.

В четверг 1 декабря осадков в основном, не прогнозируют. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица.

Температура ночью будет от -2°С по западу до -13°С по востоку Беларуси. А в центре мороз может усилиться до -16°С. Днем же обещают -1..-8°С.

В пятницу 2 декабря почти без изменений. Снег и мокрый снег может пройти в основном по югу республики.

Температура ночью составит -4..-15°С, а днем — вновь -1..-8°С

На выходных, предварительно, в Белгидромете ожидают снег и гололедицу. В субботу 3 декабря ночью температура опуститься до -3..-15°С, днем мороз в 1-7°С.

В воскресенье 4 декабря, прогнозируют до -13°С, днем 0..-7°С.

Ранее Телеграф писал, что в Могилевской области из-за снегопада 26-27 ноября нарушилось электроснабжение 1480 трансформаторных станций. Проблемы со светом зафиксировали в 476 населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС.

В 476 населенных пунктах Могилевской области не было света из-за снегопада

Кстати, ГАИ обратилась к белорусским водителям с просьбой держать бОльшую дистанцию зимой, чем летом. Из-за снега и льда на дорогах тормозной путь увеличивается.

ГАИ попросила белорусских водителей держать дистанцию в 2-3 длины автомобиля и отказаться от круиз-контроля