В 476 населенных пунктах Могилевской области не было света из-за снегопада

Опубликовано: 28.11.2022 08:23 , Обновлено: 28.11.2022

В Могилевской области из-за снегопада 26-27 ноября нарушилось электроснабжение 1480 трансформаторных станций. Проблемы со светом зафиксировали в 476 населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС.

По информации «Могилевоблгидромет», 27 ноября в области выпало от 7 до 11 мм при декадной норме составляет 14 мм. В самом Могилеве выпало 14 мм.

Как сообщили в МЧС, чтобы восстановить электроснабжение, задействовали 47 единиц техники и 99 работников районных электросетей.

На 6 утра 27 ноября еще были отключены 152 трансформаторные подстанции, 74 населенных пунктов в Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Чаусском и Чериковском районах.

Кроме того, спасатели 26 раз выезжали убирать упавшие деревья.

Кстати, как предупредили синоптики, в понедельник 28 ноября местами по Беларуси ожидается туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

Ранее Телеграф писал, что ГАИ обратилась к белорусским водителям с просьбой держать бОльшую дистанцию зимой, чем летом. Из-за снега и льда на дорогах тормозной путь увеличивается.

ГАИ попросила белорусских водителей держать дистанцию в 2-3 длины автомобиля и отказаться от круиз-контроля

Кроме того в Госавтоинспекции напомнили белорусам, при каких погодных условиях зимой им нельзя ездить на велосипеде по дороге и рассказали, какой штраф грозит в случае нарушения.

В ГАИ рассказали, когда и какой штраф грозит белорусам за езду на велосипеде зимой