ГАИ попросила белорусских водителей держать дистанцию в 2-3 длины автомобиля и отказаться от круиз-контроля

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.11.2022 11:44 , Обновлено: 26.11.2022

ГАИ обратилась к белорусским водителям с просьбой держать бОльшую дистанцию зимой, чем летом. Из-за снега и льда на дорогах тормозной путь увеличивается.

“Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в 2-3 длины кузова. На небольших скоростях это даст вам запас расстояния, чтобы замедлиться, не сорвав машину в занос, и остановиться”, - [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/5011?single” rel=“noopener” target=“_blank”] попросили [/link] в ГАИ.

Также водителям рекомендовали быть внимательными и аккуратными при поворотах, разворотах и других маневрах на снежной дороге.

“Основной критерий, влияющий на безопасность дорожного движения, – скорость. Зимой погода часто портится: резкое изменение температуры, обледенение проезжей части, выпадение обильных осадков. Водители должны вести транспортное средство со скоростью, которая позволит в случае опасности на дороге контролировать его движение и при необходимости остановиться”, - объяснили в ГАИ.

Инспекторы напомнили, что «Круиз-контроль» предназначен именно для поддержания установленной водителем скорости движения, и безопасен лишь на сухой дороге. и попросили зимой от него отказаться.

“Круиз-контроль увеличивает на мокрой дороге вероятность аквапланирования самой машины, при котором она начинает двигаться по траcce, как на воздушной подушке. В результате автомобиль станет просто неуправляемым”, - напомнили в ГАИ.