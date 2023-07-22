В Беларуси запретили продавать популярные рыбные палочки

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Опубликовано: 22.07.2023 13:34 , Обновлено: 22.07.2023

Госстандарт Беларуси запретил реализовывать замороженные рыбные палочки российского производства торговой марки POLAR (изготавливают в Калужской области).

Специалисты изучили этот продукт и пришли к выводу, что при его производстве использовалась недопустимая пищевая добавка - краситель аннато (Е160b, был заявлен в маркировке).

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Теперь эти рыбные палочки запрещено ввозить в Беларусь, а действие документов об оценке соответствия останавливается.

Фото с сайта danger.gskp.by

Также под запрет попали рыбные консервы — атлантическая сардинелла «Фаворит» (делают в Крыму). В результате испытаний Госстандарт обнаружил в составе продукта незаявленную в маркировке и недопустимую пищевую добавку (консервант бензойная кислота в количестве 0,12 г/кг).

Фото с сайта danger.gskp.by

Эти консервы тоже нельзя ввозить и продавать в Беларуси.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide:

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