В Беларуси запретили продавать популярные рыбные палочки
Госстандарт Беларуси запретил реализовывать замороженные рыбные палочки российского производства торговой марки POLAR (изготавливают в Калужской области).
Специалисты изучили этот продукт и пришли к выводу, что при его производстве использовалась недопустимая пищевая добавка - краситель аннато (Е160b, был заявлен в маркировке).
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Теперь эти рыбные палочки запрещено ввозить в Беларусь, а действие документов об оценке соответствия останавливается.
Также под запрет попали рыбные консервы — атлантическая сардинелла «Фаворит» (делают в Крыму). В результате испытаний Госстандарт обнаружил в составе продукта незаявленную в маркировке и недопустимую пищевую добавку (консервант бензойная кислота в количестве 0,12 г/кг).
Эти консервы тоже нельзя ввозить и продавать в Беларуси.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide:
«Не может применяться как моющее средство» — Госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide