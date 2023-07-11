"Не может применяться как моющее средство" — Госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide

📷 Фото

Опубликовано: 11.07.2023 15:23 , Обновлено: 11.07.2023

Госстандарт Беларуси запретил реализовывать стиральный порошок российского производства «Tide аква-пудра» для чувствительной кожи.

Ведомство запретило ввозить этот порошок в страну и изъять из обращения, так как он «не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой». При этом изготовитель указал, что порошок предназначен для использования в стиральных машинах любого типа.

В Беларуси запретили трусы с марихуаной

В Госстандарте считают, что превышение показателя «пенообразующая способность» вводит потребителей в заблуждение относительно назначения порошка, его качества и безопасности.

Также средство не соответствует белорусскому ГОСТу. Показатель «моющая способность» составил не более 60% при норме не менее 85%.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Госстандарт запретил в Беларуси три геля для стирки:

Сломают стиралку? Госстандарт запретил в Беларуси три геля для стирки. Какие?

В Беларуси запретили российские говяжьи гамбургеры, сделанные из курицы