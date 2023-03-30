В Беларуси запретили трусы с марихуаной

Опубликовано: 30.03.2023 13:05 , Обновлено: 30.03.2023

Госстандарт Беларуси внес трусы с рисунком марихуаны в список опасной продукции и запретил продавать на территории страны. Но не из-за рисунка.

Речь идет про мужские трусы с маркировкой «FUKAI».

Специалисты выяснили, что нижнее белье не соответствует требованиям по показателю безопасности «гигроскопичность». Так, этот показатель составил 1,7% при норме не менее 6%.

[info_b]Гигроскопичность – это способность материала поглощать и отдавать влагу. Слово имеет древнегреческое происхождение, в дословном переводе означает «наблюдение за влагой». Оценивают степень гигроскопичности по величине влажности, которая в большой мере зависит от условий ее определения.[/info_b]