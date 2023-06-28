Сломают стиралку? Госстандарт запретил в Беларуси три геля для стирки. Какие?

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Опубликовано: 28.06.2023 14:22 , Обновлено: 28.06.2023

Сотрудники Госстандарта проверили моющие средства для стиральных машин-автоматов, которые продаются в Беларуси, и нашли нарушения. Под запрет на продажу попали средства из РФ и Польши. Сообщается, что они могут привести к поломкам стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Речь идет про моющее средство торговой марки Vestar (гель для стирки цветных тканей и гель для белого белья) произведенное в Рязани. Его запретили ввозить и продавать в Беларуси с 30 июня. С полок магазинов, где эти гели еще есть, их должны убрать, заявили в Госстандарте.

В маркировке геля говорится, что его можно использовать «для стирки изделий в автоматических стиральных машинах», но показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил: (213±6) мм (в геле для стирки цветных тканей) и (188±6) мм (для стирки белого белья).

В ведомстве отметили, что превышение показателя «пенообразующая способность» вводит покупателей в заблуждение и это «не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой».

Аналогичные претензии и к моющему средству «Gallus Professional. Гель для стирки цветных тканей 3 в 1», произведенного в Польше, у которого показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (207±6) мм. Его тоже запретили привозить и продавать в нашей стране и его тоже должны изъять из продаж.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси запретили российские говяжьи гамбургеры, сделанные из курицы:

В Беларуси запретили российские говяжьи гамбургеры, сделанные из курицы

А еще запретили продавать трусы с марихуаной:

В Беларуси запретили трусы с марихуаной