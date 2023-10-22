В Беларуси снова оранжевый уровень опасности. А где ждать до +15°C с 22 по 24 октября?

Опубликовано: 22.10.2023 09:57 , Обновлено: 22.10.2023

Белгидромет сообщил, что 22 октября на северо-западе Беларуси ожидает "неблагоприятное гидрометеорологическое явление". Так он назвал сильные дожди и из-за них ввел оранжевый уровень опасности. На 23-24 октября тоже есть предварительный прогноз погоды.

Погода 22 октября

В других же регионах Республики 22 октября все будет не так страшно, если верить прогнозу Белгидромета:

Минск

22 октября в столице обещают преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). В утренние часы местами по городу слабый туман. Температура воздуха +10..+12°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +15..+17°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

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Витебск

Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Гродно

Преобладание облачной погоды. Дождь (вероятность осадков более 90%), временами сильный дождь. Температура воздуха +10..+12°C. Ветер переменный, 5-10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Могилев

Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +10..+12°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Что будет с погодой в понедельник (23 октября) и вторник (24 октября)?

23 октября над Беларусью окажется циклон, который будет двигаться в сторону центральных регионов России. Из-за него будет облачно с прояснениями. А на большей части Беларуси синоптики из Белгидромета пообещали 23 октября дожди, ночью по северо-западу местами даже сильные дожди.

“В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, в южных районах до +12°С; максимальная днем +6..+13°С, по югу до +15°С”, - спрогнозировали метеорологи.

24 октября над Беларусью уже будет править фронтальный раздел и влажные воздушные массы, поступающих с Балтийского моря. Снова будет облачно с прояснениями, но при этом дожди, а ночью слабый туман.

“Ветер ночью западный, северо-западный, днем переменных направлений умеренный, в ночные часы по северо-востоку страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем от +5°С по северу до +15°С по югу Республики”, - поделились прогнозом в Белгидромете.

Ранее Телеграф писал, что, по прогнозам синоптиков, в Беларусь должны прийти “теплые воздушные массы”. Однако отложить свитера и расстегнуть осенние куртки смогут не все жители страны. А некоторым, судя по обещаниям специалистов, вообще не стоит выходить из дома из-за сильных порывов ветра. Какую погоду ждать белорусам 21-23 октября?

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