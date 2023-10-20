МЧС прислало белорусам СМС с неожиданным посланием. Что это было?

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Опубликовано: 20.10.2023 11:44 , Обновлено: 20.10.2023

Рассылка сообщений через популярные мессенджеры и посредством традиционных СМС уже стали привычной практикой для Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Летом спасатели постоянно предупреждали белорусов об аномальной жаре и призывали соблюдать правила поведения на водоёмах, а в Единый день безопасности устроили массовую информационную рассылку. Однако порой послания от МЧС приводят белорусов в замешательство.

Так, скриншотом весьма неожиданной СМСки от МЧС поделился с Телеграфом один из читателей. В ней ведомство предупреждает получателя о наступлении пожароопасного периода. Учитывая, что получено сообщение в пятницу, 20 октября, когда в Беларусь, кажется, окончательно пришла дождливая и холодная осень, послание вызвало у читателя лёгкое недоумение.

Такую СМС от МЧС получил читатель Телеграфа

Тем не менее, как бы парадоксально это ни звучало, именно осень и зиму в МЧС Беларуси называют “сезоном пожаров”.

“Дело в том, что из-за холода на улице люди вынуждены пользоваться обогревателями и больше времени проводить дома”, - пояснили в ведомстве.

По словам официального представителя МЧС Евгения Барановского, почти 70% пожаров, в которых гибнут люди, в Беларуси происходят в период с октября по март. Причём более 40% пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем, в частности, курения дома в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 20 % - из-за неправильного использования обогревателей. Неправильная эксплуатация печей в загородных домах и на дачах также являются частым источником пожара.

В свою очередь официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Наталья Наумова озвучила статистику за текущий год. По её словам с начала года из-за пожаров уже погиб 361 человек, причём почти половина из них была в состоянии опьянения.

В том числе поэтому МЧС регулярно организует рейды по квартирам и домам белорусов в преддверии пожароопасного сезона. Порой к ним привлекают также милиционеров, медиков, энергетиков и даже работников социальной службы и сферы ЖКХ. Именно такие рейды проводятся по всей стране до 1 ноября.

МЧС позвало милицию, медиков и электриков пройтись по квартирам белорусов. Зачем?