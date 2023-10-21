Дойдет ли тропический воздух до Беларуси? Синоптики предупредили о ветре до 65 км/ч 21-22 октября

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Опубликовано: 21.10.2023 10:24 , Обновлено: 21.10.2023

По прогнозам синоптиков в Беларусь должны прийти "теплые воздушные массы". Однако отложить свитера и расстегнуть осенние куртки смогут не все жители страны. А некоторым, судя по обещаниям специалистов, вообще не стоит выходить из дома из-за сильных порывов ветра. Какую погоду ждать белорусам 21-23 октября?

Как сообщили в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie (со ссылкой на численный прогноз погоды ECMWF и GFS), из-за “очень теплой воздушной массы с юга Европы” в соседних с Беларусью странах “установился летний характер погоды с температурами воздуха +20..+26°”.

Там отметили, что “теплый воздух с трудом будет пробиваться к нам на север” и по прогнозу ECMWF, в середине дня субботы 21 октября “лишь на юго-западе Беларуси будет по-летнему тепло, на остальной территории увы, по-прежнему осень”.

При этом жара все-таки до Беларуси “не дойдет”, а “тропический воздух будет вытеснен воздушной массой умеренных широт”, подчеркнули в тг-канале. И добавили, что +16..+18° может быть лишь “по краю Брестской области”.

В свою очередь Белгидромет предупредил, что 21 октября в отдельных районах страны ветер может усилиться до 15-18 м/с (примерно54-65 км/ч). На большей части Беларуси пообещали дожди.

Что касается температуры, то на субботу спрогнозировали от +4°С по северу до +12°С по югу республики. А по Брестской области ожидают +13..+18°С.

В воскресенье, 22 октября , специалисты отметили, что страна “будет находиться под влиянием фронтальной системы и теплых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы”. При во многих районах пройдут дожди, ночью по северо-востоку возможен мокрый снег.

Ветер пообещали переменных направлений порывистый, ночью по северо-востоку страны местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью от +2°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу. Днем от +5°С по северу до +18°С по югу страны.

Погода в Беларуси на 23 октября

А в понедельник, 23 октября, погоду должен сформировать “частный циклон, смещающийся с Беларуси на Центральные районы Европейской части России”. Снова дожди, ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью +4..+10°С, в южных районах до +12°С. Днем +6..+13°С, по югу до +15°С.

Ранее Телеграф писал, что в пятницу, 20 октября, в Беларуси, как и предупреждали синоптики, выпал первый в этом холодном сезоне снег. И хотя во многих случаях он таял, едва достигая земли, в некоторых районах снежное покрывало успело продержаться достаточно долго, чтобы его сняли на видео белорусы: судя по комментариям в соцсетях, многие соскучились по “зимней сказке” и радовались первому снегу, как в детстве.

«А-а-фигенный снег пошел» – Белорусы поделились кадрами октябрьского снегопада